10 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (10 Mayıs) altın bilezik fiyatlarında son durum ne? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 449,62 seviyesinden işlem görmesinin ardından, 10 Mayıs itibariyle güne yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik ise günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik günü 286,13 seviyesinde bitirdi. Haftanın ilk işlem gününde altın bilezik gram fiyatlarında ise genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı Covid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla Mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.