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  4. 10 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (10 Mayıs) altın bilezik fiyatlarında son durum ne? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

10 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (10 Mayıs) altın bilezik fiyatlarında son durum ne? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

10.05.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerde ve yatırım amaçlı olarak sıkça tercih edilen altın bilezik fiyatları, haftanın ilk gününde de merak ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın bilezik fiyatları, dolar kurundan en çok etkilenen piyasalar arasında bulunuyor. Ons altın fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak altın fiyatlarında da genel olarak bir artış gözlemleniyor. Peki altın bilezik fiyatları bu haftaya nasıl başladı? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

22 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta 449,62 seviyesinden işlem görmesinin ardından, 10 Mayıs itibariyle güne yükselişle başladı. 18 ayar altın bilezik ise günü 367 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik günü 286,13 seviyesinde bitirdi. Haftanın ilk işlem gününde altın bilezik gram fiyatlarında ise genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı Covid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla Mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 449,39 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 10 Mayıs itibarıyla %0,40 artışla 450,59'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 449,62 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 367,71 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,40 artışla 368,69'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 367,90 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 285,98 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,40 artışla 286,74'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 286,13 seviyesinde kapattı.
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