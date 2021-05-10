10 Mayıs güncel altın fiyatları | Bugün (10 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram altın kapanışta 484 seviyesinden işlem görürken, 10 Mayıs sabahı güne yükselişle başladı. Çeyrek altın dün günü 796 seviyesinde kapatırken, yarım altın ise 1.593,44 seviyesinde kapattı. Genel olarak altın fiyatları güne kapanış seviyelerine yakın bir seyirde başlarken, uzmanlar bu durumun Merkez Bankası’nın aldığı sabit para politikalarından kaynaklı olduğunu söylüyor. Peki, bugün (10 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınında son durum ne?

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı Covid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla Mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.