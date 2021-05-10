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10 Mayıs güncel altın fiyatları | Bugün (10 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

10.05.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde oldukça ilgi görmeye devam eden ve değerli madenler arasında bulunan altının fiyatları birçok vatandaş tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak altının ons fiyatında yükseliş yaşandı. Şu an için Ons altın $1.833,66’dan işlem görmeye devam ediyor. Gram altın ise günü 484 TL’den kapattı. 10 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın kapanışta 484 seviyesinden işlem görürken, 10 Mayıs sabahı güne yükselişle başladı. Çeyrek altın dün günü 796 seviyesinde kapatırken, yarım altın ise 1.593,44 seviyesinde kapattı. Genel olarak altın fiyatları güne kapanış seviyelerine yakın bir seyirde başlarken, uzmanlar bu durumun Merkez Bankası’nın aldığı sabit para politikalarından kaynaklı olduğunu söylüyor. Peki, bugün (10 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınında son durum ne?

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ZAYIF GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmandı.

ABD'de işsizlik oranı Covid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkede ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla Mayıs ayı itibarıyla iş gücü piyasasında toparlanma görülmüştü. Söz konusu toparlanma, 2020'nin sonlarına doğru vaka sayılarının artması ve salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasıyla yavaşlama kaydetmiş, uygulamaya koyulan yeni desteklerin ve azalan vaka sayılarının etkisiyle ocak ayı itibarıyla toparlanma göstermişti.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 485,38 ile başlayan Gram Altın, 10 Mayıs itibarıyla %0,29 artışla 486,14'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 796,12 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,27 artışla 797,42'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.592,23 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,26 artışla 1.594,76'dan işlem görüyor. Yarım Altın, günü 1.593,44 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.152,35 ile başlayan Tam Altın, 10 Mayıs itibarıyla %0,31 artışla 3.158,86'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.154,74 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
10 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.242,63 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,30 artışla 3.248,40'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.244,66 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.242,63 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,30 artışla 3.248,40'dan işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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