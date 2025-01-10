10 Ocak önemli ekonomi başlıkları! Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor, altının ivmesi yukarı yönlü...

Türkiye'de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri Fintables aktarmaya devam ediyor. İşte 10 Ocak gününde yaşanan finans gelişmeler...

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ İhracatçı, 2025'e umutla başladı. Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,3 seviyesinde gerçekleşti.

☑ Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışıyla son dört haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Trump’ın olası ulusal acil durum ilanı ve evrensel tarifeler uygulama planı gibi adımların ticaret savaşlarını ve enflasyonu tetikleyebileceğinden endişe ediliyor.

☑ Yabancı yatırımcılar 2025 yılına Türkiye'de portföy alımlarıyla giriş yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 Ocak haftasında yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak toplamda 42,1 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi

☑ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde yeni yılın ilk haftasında artış görüldü. TCMB'nin yayımladığı verilere göre, 3 Ocak haftasında brüt rezervler bir önceki haftaya kıyasla 2,8 milyar dolar artışla 157,9 milyar dolara ulaştı.

AJANDA

1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ELDER 15. Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.

2 ABD’de istihdam piyasası ile ilgili 3 kritik veri var. İşsizlik oranı, Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verilerini öğreneceğiz.

İHRACATÇI 2025 YILINDAN UMUTLU

İhracatçı 2025’e umutla başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Türkiye’nin ihracat ve ithalat beklentilerinde 2025 yılının ilk çeyreği için iyimser bir tablo ortaya çıktı. 2025 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, ihracatçıların gelecek döneme dair beklentilerinin olumlu olduğunu gösterdi. Endekste yer alan sorulara verilen yanıtlar, özellikle ihracat sipariş düzeyi ve gelecek 3 aya ilişkin sipariş beklentileri sayesinde endeksin artış yönünde etkilenmesine neden oldu. Bununla birlikte, genel ihracat beklentisinde kısmi bir azalma gözlemlendi.

Öte yandan, 2025 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 6,9 puanlık bir artışla 117,3 seviyesine çıktı ve bu değer, 2023’ün 4. çeyreğinden bu yana en yüksek nokta olarak kaydedildi. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre, gelecek döneme dair ithalat sipariş beklentileri, ithalat birim fiyatı beklentileri ve kayıtlı sipariş düzeyleri endeksin yükselmesini sağladı. Endeks değerlerinin 100’ün üzerinde olması iyimser beklentilere, 100’ün altında olması kötümser beklentilere, 100’e eşit olması ise değişim beklenmediğine işaret ediyor.

ALIN SON 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışıyla son dört haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Spot altın ons başına 2.674 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri 2.679 dolara kadar tırmandı. Normal şartlarda faiz getirisi sunmayan altın, faizlerin yüksek ve doların güçlü olduğu zamanlarda zayıf performans gösterirken son birkaç gündür artan belirsizlikle altına yönelimi artırıyor. Özellikle Trump’ın olası ulusal acil durum ilanı ve evrensel tarifeler uygulama planı gibi adımların ticaret savaşlarını ve enflasyonu tetikleyebileceğinden endişe ediliyor.

GÖZLER ABD'DE

Tarım Dışı İstihdam verileri kritik. Fed’in bir sonraki faiz kararı üzerinde etkili olabilir. Öte yandan, Dünya Altın Konseyi, son dört yılda ilk kez altın ETF’lerine net giriş olduğunu belirtti ve bu da fiziksel altına olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor. Bugün 10’da Tarım Dışı İstihdam verileri var. Son dönemde dalgalanma yaşayan riskli varlıklar için bu veri çok önemli. Altın ön planda olsa da, gümüş ve platin de yatırımcıların radarında. Gümüş fiyatları ons başına 30,23 dolara, platin fiyatları 956,10 dolara yükseldi.

AVDAGİÇ'TEN ENFLASYON GÜNCELLEMESİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ocak ayı Meclis toplantısında yaptığı açıklamada, İTO tarafından uzun yıllardır yayımlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin 1 Şubat 2025 itibarıyla güncellenmiş bir içerikle kamuoyuna sunulacağını duyurdu. Ana harcama grup sayısı 8’den 12’ye, madde sayısı 242’den 493’e, fiyat toplama sayısı 15 bin 275’ten 24 bin 500’e çıkarıldı. Bu güncellemelerin, tüketici alışkanlıklarındaki değişimi ve daha geniş bir harcama sepetini temsil etmek amacıyla yapıldığını vurgulayan Avdagiç, yeni indeksin daha doğru ve güncel bir ölçüm sağlayacağını belirtti.

BAKAN KURUM'DAN DEPREM BÖLGESİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta Tarihi Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi’nin Yenileme Töreni kapsamında yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen konut projelerinin hızla ilerlediğini belirterek, “Şu anda deprem bölgesinde yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlatmış durumdayız. Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik.”

AKFEN İNŞAATIN HAKKIN ARZINA ONAY VERDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hastane işletmecisi ve müteahhitlik şirketi Akfen İnşaat'ın halka arzına onay verdi. SPK tarafından yayımlanan bültene göre, halka arzda 636,5 milyon lira olan şirket sermayesi artırılacak ve bu kapsamda 66,8 milyon lira nominal tutarda yeni hisse ihraç edilecek. Bunun yanı sıra mevcut ortaklardan Akfen Holding, elindeki 28,6 milyon lira nominal tutarda hisseyi satışa sunacak. Halka arz, hisse başına 38,7 lira fiyatla yapılacak. Ek satış dahil tüm hisselerin satılması halinde, halka arzın toplam büyüklüğü 3,7 milyar lira olacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 seviyesine ulaşacak.

Uluslararası danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) tarafından yayımlanan Küresel Halka Arz Trendleri 2024 raporuna göre, küresel halka arz piyasası 2024 yılında bin 215 işlem gerçekleştirerek toplamda 121,2 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye’de 2024 yılında halka arzlar, 2023 yılına göre yüzde 33 azalarak 34 işlem olarak gerçekleşti. Halka arzlardan elde edilen gelir ise yüzde 25 düşüşle yaklaşık 60 milyar TL oldu. Ancak bu rakamlarla bile Türkiye, Avrupa bölgesinde halka arz sayısında lider konumda yer aldı.

PORTFÖY ALIMLARIYLA GİRİŞ YAPILDI

Yabancı yatırımcılar 2025 yılına Türkiye'de portföy alımlarıyla giriş yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 Ocak haftasında yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak toplamda 42,1 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi. Aynı hafta içerisinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafında da yabancı ilgisi dikkat çekti. Kesin alım işlemlerinde net 187,5 milyon dolar tutarında alım gerçekleşirken, DİBS (Ters Repo) işlemlerinde 57,7 milyon dolar net satış kaydedildi. DİBS (Teminat) işlemlerinde ise 18,8 milyon dolar net alım gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde yeni yılın ilk haftasında artış görüldü. TCMB'nin yayımladığı verilere göre, 3 Ocak haftasında brüt rezervler bir önceki haftaya kıyasla 2,8 milyar dolar artışla 157,9 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, net rezervler de belirgin bir artış göstererek 63,6 milyar dolardan 67,8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde de toparlanma dikkat çekti. 3 Ocak haftasında swap hariç net rezervler 46,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki hafta kaydedilen 43,7 milyar dolara göre 3 milyar dolarlık bir artışa işaret etti.

ENFLASYON RİSKİ DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, farklı etkinliklerde yaptıkları açıklamalarla para politikası ve ekonomik görünüm üzerine sözle yönlendirmelerine devam etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin güçlü büyüme ve tam istihdama yakın bir iş gücü piyasası ile 2024 yılını sağlam bir zeminde tamamladığını belirtti. Ancak Bowman, ekonomideki olumlu verilere rağmen çekirdek enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğüne dikkat çekerek, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Fintables