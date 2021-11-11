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10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde...

11.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çeşitli formüller düşünürken 10 yıl primle emeklilik formülü üzerinde duruluyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar dikkat! İşte adım adım emeklilik…

10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde...

Ülkemizde emekli olmak için çeşitli şartlar aranmaktadır. SGK’ya bağlı çalışanların sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve doldurulan primlere bakılmaktadır. Primleri doldurduğu halde emekli olamayanlar, sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT’lileri) oluşturmaktadır. EYT’lilerin sorunlarına çözüm aranmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bir komisyon kuruldu. Tartışılan formüller arasında 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalılar için aranan formül dikkat çekti. İşte 10 yıl prim ile emeklilik imkanı…

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR DİKKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile EYT çalışması için komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak formüller üzerinde çalışıldığı belirtildi. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışanlar 10 yıllık yani 3600 gün primle ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyor. Üstelik bu primleri borçlanma ile de kapatabilirsiniz. Bu sisteme göre emeklilik yaşı kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 olarak göründü. Bu formüle sürenin tamamlanması formülü deniliyor. 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

PRİMİN TAMAMLANMASI' FORMÜLÜ NEDİR?

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

DAHA AZ MAAŞLA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ NEDİR?

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.

Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.

EYT'DE FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

5 milyon kişinin emekliliğini doğrudan etkileyen EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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