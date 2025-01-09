100.000 TL Kredi %3,66 Faiz ve Ayda 7.105 TL Taksit Fırsatıyla, Kaçırmayın!

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Kampanya Koşulları:

• Faiz oranları %3.66 ile %4.66 aralığında müşteri bazlı değişiklik gösterir. Faiz oranları vadeye göre değişmez, tüm müşteriler her vadede kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabilir.

• Kredinizi ilgili banka üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde alabilirsiniz. Üstelik, dosya masrafı ödemenize gerek kalmaz!

• İlgili Bankadan kullanabileceğiniz maksimum kredi tutarı 300.000 TL'dir.

• HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.