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100 bin dolara satılıyor! Kral ve prenslerin mobilyaları Adana’dan

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli klasik mobilya üretim merkezi olan Adana’dan Orta Doğudaki kral ve prenslere mobilya satılıyor. 2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar binbir emekle üretiliyor ve Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Azerbaycan, Libya gibi ülkelerin kral ve prensleri başta olmak üzere oradaki satıcılara gönderiliyor.

Türkiye’nin en önemli klasik mobilya üretim merkezi olan Adana’dan Orta Doğudaki kral ve prenslere mobilya satılıyor. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, 2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar için, “Kralların, prenslerin evlerini Adana mobilyası süslüyor. Şimdi de Amerika’ya gidip Adana mobilyasının tanıtımını yapmakla ilgili çalışmalarımız var” dedi.

Adana, Türkiye’de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alarak ülkenin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor. Orta Doğu ülkelerindeki kral ve prenslerin evlerinin mobilyalarını üreten Adanalı mobilyacılar, klasik mobilya için ABD ve Avrupa pazarını da hedefliyor.

2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar binbir emekle üretiliyor ve Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Azerbaycan, Libya gibi ülkelerin kral ve prensleri başta olmak üzere oradaki satıcılara gönderiliyor.
Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana mobilyasının tercih sebebinin bölgenin sıcak olması ve ağaçların doğal ortamda fırında gibi kuruması ve iskeletlerin bu nedenle kuru, sağlam ve kaliteli olması olduğunu kaydetti.

'ADANA MOBİLYASINDA DÜNYADA BİZİ BİLİRLER'

Avcı, “Biz bu ürünlerle Orta Doğu’daki kral ve prenslerin evlerini süslüyoruz. Adana mobilyası süslüyor evlerini. Evlerinin dekorasyonlarını da yapıyoruz. Ahşap, merdiven, boya, dekorasyon işlerini biz yapıyoruz. Kralların, prenslerin evlerini Adana mobilyası süslüyor. Adana mobilyasında dünyada bizi bilirler” diye konuştu.

'2 BİN DOLARDAN 100 BİN DOLARA'

Adana’daki mobilyacılar içerisinde Arapça bilenlerin çok olmasının da bu ihracatları gerçekleştirmede etken olduğunu aktaran Yalçın Avcı, daha sonra şunları kaydetti: “Adana’da aradıklarını bulabiliyorlar. Çünkü Adana’da Arapça bilen bir kesim var. Buraya geldiklerinde istedikleri gibi alışverişlerini yapıp ticaretlerini döndürebiliyorlar. Aynı dili konuşabildiği insanlar var sonuçta. En büyük hedef ve potansiyelimiz bu Orta Doğu ülkeleri. Fiyatlar 2 bin dolardan başlıyor ve 100 bin dolara kadar ürünlerimiz var. Tercih meselesi bu.”

'KLASİK MOBİLYADA DAHA ÖNDEYİZ'

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Klasik mobilya dışında modern mobilyalar da üretiyoruz onları da Avrupa’ya gönderiyoruz. Ancak klasik mobilyada daha öndeyiz. Bazen Avrupa’ya da klasik mobilya gönderiyoruz. O pazara da bakıyoruz. Amerika ile mobilya ilişkimiz var ve orada klasik mobilyaların çok revaçta olduğunu biliyoruz. Hedef saplıyoruz kendimize ve üyelerimizle beraber şimdi Amerika’ya gidip Amerika’da Adana mobilyasının tanıtımını yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Avrupa’da da aynı şekilde bu ürünleri tanıtıp satılmasını sağlamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
klasik mobilya, kral, prens,

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