100 bin dolara satılıyor! Kral ve prenslerin mobilyaları Adana’dan

Türkiye’nin en önemli klasik mobilya üretim merkezi olan Adana’dan Orta Doğudaki kral ve prenslere mobilya satılıyor. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, 2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar için, “Kralların, prenslerin evlerini Adana mobilyası süslüyor. Şimdi de Amerika’ya gidip Adana mobilyasının tanıtımını yapmakla ilgili çalışmalarımız var” dedi.

Adana, Türkiye’de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alarak ülkenin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor. Orta Doğu ülkelerindeki kral ve prenslerin evlerinin mobilyalarını üreten Adanalı mobilyacılar, klasik mobilya için ABD ve Avrupa pazarını da hedefliyor.

2 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar satılan mobilyalar binbir emekle üretiliyor ve Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Azerbaycan, Libya gibi ülkelerin kral ve prensleri başta olmak üzere oradaki satıcılara gönderiliyor.

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana mobilyasının tercih sebebinin bölgenin sıcak olması ve ağaçların doğal ortamda fırında gibi kuruması ve iskeletlerin bu nedenle kuru, sağlam ve kaliteli olması olduğunu kaydetti.