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100 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı! "Bulacağıma dair hiç umudum yoktu" 10 ton çöp arandı...

13.04.2025 12:50
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İstanbul'da çöpe yanlışlıkla 100 bin lira atan esnaf parasını bulabileceğine dair ümidin kesti ancak sevindiren haber geldi. 10 ton çöpün aranması sonucu bulunan para esnafa teslim edildi.

100 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı! "Bulacağıma dair hiç umudum yoktu" 10 ton çöp arandı...

Olay, Bağcılar Yenimahalle’de dün saat 11.00’de meydana geldi. Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde telefon alım satımı yapan Ali Tek, içinde 100 bin lira bulunan kutuyu kaybolmasın diye poşet içinde çöp bidonunun arkasına koydu. Bir süre sonra Tek, poşetin yerinde olmadığını gördü. Tek, yanında çalışan iş arkadaşı Muhammet Tek’in çöp bidonunu boşaltırken yanındaki poşetin de çöp olduğunu düşünerek dışarıdaki çöp konteynerine attığını öğrendi. İkili hemen dışarı çıkıp baktıklarında belediyeye ait çöp kamyonunun çöpleri götürdüğünü gördü.

10 TON ÇÖP İÇİNDE ARANAN 100 BİN LİRA BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine Bağcılar Belediyesi’ni telefonla arayan Tek, başından geçenleri anlattı. Seferber olan Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöp kamyonunu İSTOÇ’un arkasındaki belediyeye ait döküm sahasına yönlendirdi. Daha sonra ise 15 belediye personeli alana boşaltılan 10 ton çöp içinde parayı aradı. İş makinelerinin de yardımıyla bir saat süren arama sonucunda 100 bin lira bulunarak sahibine teslim edildi

"BULACAĞINA DAİR HİÇ UMUDUM YOKTU"

Büyük bir mutluluk yaşayan Tek, "Paramın çöp kamyonuyla gittiğini anladığımda çok üzülmüştüm. Bulacağıma dair hiç umudum yoktu. Ama yine de belediyeyi aramak istedim. Bütün görevliler sağ olsun çok uğraştılar ve sonunda parayı bulduk. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çöp
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