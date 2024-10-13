100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Kimisi 'beka meselesi' dedi kimisi limiti beğenmedi! "Vatandaşın aklına yatmadı"

AK Parti geçtiğimiz Cuma günü TBMM Başkanlığına Savunma Sanayii Destekleme Fonuna kaynak sağlamak için 100 bin TL ve üstü kart limiti olan vatandaştan 750 liralık 'katılım payı' almak için kanun teklifi sundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kanun teklifinin sunulması sonrası vatandaşlar bankaları arayarak kart limitlerini düşürmeye başladı. Yoğunluktan dolayı bankalara ulaşmak zorlaşmaya başlamışken ekonomistler de gelme ihtimali olan yeni vergiler için açıklamalar yapıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, belirlenen limitin vatandaşın aklına yatmadığını ifade ederek, "Kredi kartı limiti 300 ile 500 bin liradan fazla olanlar için böyle bir uygulama yapılmış olsaydı, vatandaşın biraz daha aklına yatabilirdi” sözlerini kullandı.

"DURUP DURURKEN BÖYLE BİR FON"

Geçmiş günlerden de bahseden Deniz, şunları aktardı:

“Devletin birliği, güvenliği ve ordu için bu halk ne zaman istense parmağındaki alyansı çıkarıp verdi. Bunu, Kurtuluş Savaşı’nda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yoğun bağış kampanyalarıyla gördük. Savunma harcamaları için kurulmuş bir fona, vatandaşların katkısının istenmesi doğal bir şey ama zorunlu bir kesinti, bize doğru gelmedi. Durup dururken savunma fonuyla ilgili böyle bir kaynağa ihtiyaç duyulması, vatandaş kanadında panik ve korkuya yol açabilir. İktidarın bunu gözetmesi gerekirdi”

"DAHA FAZLA FON GEREK"

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ise Türkiye için savunma sanayisinin önemine vurgu yaparak, ülkenin güçlenmesi ve uluslararası yönlendirici aktör olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Orta Doğu'daki ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi hatırlatarak savunma sanayisinin önemini hatırlatarak, "Türkiye, kendi ulusal kaynaklarını bir anlamda seferber etmek suretiyle savunma sanayisine daha fazla fon transfer etmek zorunda. Çünkü çok büyük fon ve kaynak gerektiren bir alan” cümlelerini kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Bu, millî bir mesele. Türkiye’nin bekası ve millî meselelerinde halkımız her türlü ulusal kaynağın transferini olumlu karşılayabilir. Öncelikle, hükûmet yetkilileri uygun bir şekilde durumu ayrıntılı olarak vatandaşlara anlatması ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmesi gerekiyor. Bizim insanımız, doğru bilgilendirildiğinde her türlü fedakârlığı yapabilir."