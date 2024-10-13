FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Kimisi 'beka meselesi' dedi kimisi limiti beğenmedi! "Vatandaşın aklına yatmadı"

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Kimisi 'beka meselesi' dedi kimisi limiti beğenmedi! "Vatandaşın aklına yatmadı"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.10.2024 08:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Cuma günü Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynak sağlamak için 100 bin TL ve üstü kart limiti olan vatandaşlardan yıllık olarak 750 TL alınması yönündeki kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Konu ile ilgili Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, belirlenen kart limiti oranı hakkında değerlendirme yaparak, "Vatandaşın biraz daha aklına yatabilirdi" ifadelerini kullandı.

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Kimisi 'beka meselesi' dedi kimisi limiti beğenmedi! "Vatandaşın aklına yatmadı"

AK Parti geçtiğimiz Cuma günü TBMM Başkanlığına Savunma Sanayii Destekleme Fonuna kaynak sağlamak için 100 bin TL ve üstü kart limiti olan vatandaştan 750 liralık 'katılım payı' almak için kanun teklifi sundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kanun teklifinin sunulması sonrası vatandaşlar bankaları arayarak kart limitlerini düşürmeye başladı. Yoğunluktan dolayı bankalara ulaşmak zorlaşmaya başlamışken ekonomistler de gelme ihtimali olan yeni vergiler için açıklamalar yapıyor.

iStock-1478375155

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, belirlenen limitin vatandaşın aklına yatmadığını ifade ederek, "Kredi kartı limiti 300 ile 500 bin liradan fazla olanlar için böyle bir uygulama yapılmış olsaydı, vatandaşın biraz daha aklına yatabilirdi” sözlerini kullandı.

"DURUP DURURKEN BÖYLE BİR FON"

Geçmiş günlerden de bahseden Deniz, şunları aktardı:

“Devletin birliği, güvenliği ve ordu için bu halk ne zaman istense parmağındaki alyansı çıkarıp verdi. Bunu, Kurtuluş Savaşı’nda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yoğun bağış kampanyalarıyla gördük. Savunma harcamaları için kurulmuş bir fona, vatandaşların katkısının istenmesi doğal bir şey ama zorunlu bir kesinti, bize doğru gelmedi. Durup dururken savunma fonuyla ilgili böyle bir kaynağa ihtiyaç duyulması, vatandaş kanadında panik ve korkuya yol açabilir. İktidarın bunu gözetmesi gerekirdi”

vatandaş

"DAHA FAZLA FON GEREK"

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ise Türkiye için savunma sanayisinin önemine vurgu yaparak, ülkenin güçlenmesi ve uluslararası yönlendirici aktör olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Orta Doğu'daki ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi hatırlatarak savunma sanayisinin önemini hatırlatarak, "Türkiye, kendi ulusal kaynaklarını bir anlamda seferber etmek suretiyle savunma sanayisine daha fazla fon transfer etmek zorunda. Çünkü çok büyük fon ve kaynak gerektiren bir alan” cümlelerini kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu, millî bir mesele. Türkiye’nin bekası ve millî meselelerinde halkımız her türlü ulusal kaynağın transferini olumlu karşılayabilir. Öncelikle, hükûmet yetkilileri uygun bir şekilde durumu ayrıntılı olarak vatandaşlara anlatması ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmesi gerekiyor. Bizim insanımız, doğru bilgilendirildiğinde her türlü fedakârlığı yapabilir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı vergi ak parti
En Çok Okunan Haberler
Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü

Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.