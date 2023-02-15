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100 BİN TL NAKDİ DESTEK kimlere verilecek? Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi destek ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

15.02.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL nakdi destek verileceği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerini kaybedenler için kira ve taşınma desteği verileceğini de anımsattı. Peki, 100 bin TL nakdi destek kimlere verilecek? Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi destek ne zaman verilecek?

100 BİN TL NAKDİ DESTEK kimlere verilecek? Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi destek ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Depremde yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına 100 bin TL nakdi destek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında 100 bin TL nakdi destek kimlere verilecek? Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi destek ne zaman verilecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

100 BİN TL NAKDİ DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

100 bin TL nakdi destek açıklaması geçtiğimiz gğn gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunan bazı bakanlar toplantıya video konferans aracılığıyla katıldı.

cb kabine

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında bir araya gelen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konulardan biri de depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına verilecek olan 100 bin TL nakdi yardım oldu.

para destek yardım

Erdoğan konuya ilişkin, "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. 50 milyar civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Deprem çalışmalarında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

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100 BİN TL NAKDİ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

100 bin TL nakdi destek konusunda ayrıntıların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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