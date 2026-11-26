Fon soruşturmasıyla ilgili son gelişmeleri aktarmak üzere kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, liste tartışmalarına yanıt verdi.

CEVDET YILMAZ'DAN LİSTE SORUSUNA YANIT

Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın yaptığı suç duyuruları sonucu oluşan listenin SPK'nın internet sitesinde bulunduğunu aktardı. İkinci bir liste olarak belirttiği hukuki listenin ise iddianame oluşunca yargı sürecinde şekilleneceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını aktardı.

"İDDİANAME ÇIKTIĞINDA NETLEŞECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi;

"Bu listelerle ilgili herkesin kendine göre bir listesi var. Hukuk çerçevesinde bir cevap verebilirim. SPK’nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve şirketler. Bunlar önemli bir detay. Merak eden SPK’nın sitesinden bakabilir.

İkinci bir hukuki liste olacaktır. Yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır. Buna bağımsız yargı kararı verecektir. Buradaki isimler iddianame çıktığında netleşecektir."