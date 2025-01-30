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100 bin TL'nin getirisi belli oldu! Bankada 1 milyon TL'si olan bu kadar kazanıyor... Mevduat faizleri değişti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 08:00
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100 bin TL'nin mevduat faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'lik mevduat ne kadar getiri sağlıyor? Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından gözler bankalardaki mevduatlarda. Nakit parasını mevduata yatırmayı düşünen ya da halihazırda mevduatta parası olan vatandaşlar, mevduat faiz getirilerini araştırırken faiz indirimleri mevduat faizlerine de yansıdı. Peki, 100 bin TL, 250 bin TL ve 1 milyon TL'nin 32 gün vadeyle getirisi ne kadar? Güncel banka faiz oranları neler? İşte detaylar...

100 bin TL'nin getirisi belli oldu! Bankada 1 milyon TL'si olan bu kadar kazanıyor... Mevduat faizleri değişti

1 milyon liranın getirisi ne kadar? 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olur? Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası bankalarda mevduat getirileri araştırılmaya devam ediliyor. Merkez Bankası 5 puan faiz indirdi, indirim mevduat faizlerine de yansıdı. Bankalar ise faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle uzun vadeli mevduatlarda faiz oranlarını düşürdü. İşte detaylar...

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Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Merkez Bankası bir kez daha faiz indirimine gitti, bu indirim mevduat faiz oranlarını da değiştirdi. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan "Merkez Bankası faiz indirimde düğmeye bastı. 23 Ocak'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 2,5 puanlık daha indirim gerçekleşti. Şu anda politika faizi yüzde 45 seviyesinde" dedi.

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"YÜZDE 44-48 BANDINDA DENGELENDİ"

Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü ancak kısa vadeli mevduatlar hala yüksek getirisiyle dikkat çekiyor. Turan "Yüzde 44-48 bandında dengelendiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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İŞTE 100 BİN TL, 250 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Peki, parasını 32 gün vadeli yüzde 44 faiz oranlarıyla yatıranların kazancı ay sonunda ne kadara çıkıyor? Turan "Bugün 100 bin lirasını yüzde 44 faizle 32 gün vadeye yatıranlar, yaklaşık 3 bin 470 liralık bir getiri elde ediyor. 250 bin liranın getirisi 8 bin 679 lira oluyor. 1 milyon liranın getirisinde ise 34 bin 717 TL para geçiyor" şeklinde konuştu.

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"6 AY VE ÜZERİNDE YÜZDE 30'LARA DÜŞÜYOR"

Bankaların yeni müşterilerine uyguladığı hoş geldin faizleri de yüksek. Oran yüzde 52'yi buluyor. Bankalar uzun vadeli mevduatlardaysa faiz oranlarını düşük tutuyor, bu yüzden uzmanlara göre kısa vadeli mevduatlara yatırım yapmak daha avantajlı. Turan "6 ay ve üzeri vadelerde getirilerin de yüzde 30'lu seviyelere düştüğünü söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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faiz mevduat banka para mevduat faizi
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