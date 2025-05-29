100 bin TL'ye yakın... Talepleri ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu! İzmir'de işçiler grevde, ulaşım aksadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Dün saatler gece yarısını gösterdiğinde grev başladı. Grev nedeniyle bu sabah ulaşım hizmetlerinde aksamalar başladı.

DURAKLARDA VE AKTARMA MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Otobüslerin büyük bir kısmının çalışmaması nedeniyle duraklarda ve aktarma merkezlerinde yoğunluklar oluştu.

Vatandaşlar iş yerlerine, okullara ve hastanelere kendi imkanlarıyla veya grev kapsamında olmayan İZBAN, İZULAŞ, metro, tramvay ve vapurla ulaşmaya çalıştı.

Greve çıkan işçiler Basmane’de bulunan Genel-İş İzmir Şubesi önünde toplanarak Kültürpark’taki Büyükşehir Belediyesi binası önüne yürüyüş yaptı.

TALEP ORTAYA ÇIKTI! SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan işçilerin talebi de ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan o talepler kısa sürede gündem oldu. Buna göre; en düşük net ücret olarak 82 bin TL, en yüksek net ücret olarak 94 bin TL talep edildiği görüldü. Belediyenin ise en düşük net ücret olarak 59 bin TL, en yüksek net ücret olarak da 76 bin TL teklif ettiği görüldü.

53 ayrı kalemde hak talep edildiği kaydedilirken bunlar şu şekilde sıralandı:

İşte 15 gün devam eden işçi için işe devam primi

Sağlık raporu almayan işçilere 46 yevmiye tutarında teşvik primi

Çocuğu evlenen işçiye 10 iş günü izin verilmesi

Çalışanın resmi dairelerde işi var ise 5 iş günü izin verilmesi

"BELEDİYE KARŞILAYAMAZ"

Diğer yandan Sözcü TV'ye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Belediye 23 bin işçiye 90 bin TL'ye karşılayamaz" ifadelerini kullandı.

"BİZE İSTEDİĞİNİZ PARA ÇOK DİYORLAR"

Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklama yapan DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, "Bize istediğiniz para çok diyorlar. Gelin hep beraber mücadele edelim. Bu da işverenin bir oyunu. DİSK kurulduğu tarihten beri işçi sınıfının yanında yer almıştır. Bu şanlı direnişi İZELMAN, İZENERJİ direnişçileri yapıyor. Biz halkın, vatandaşın bir parçasıyız. Çeşitli ilçelerde mahallelerde bir arada oturuyoruz. Bizi komşumuzla karşı karşıya getiren zihniyete ‘dur’ diyoruz. Biz de bu halkın bir parçasıyız. Bizi ayıramazsınız" dedi.

’GREV KIRICILIĞI’ AÇIKLAMASI

Belediye binası önünde açıklama yapan Genel İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, sendika olarak kimseyi tehdit etmediklerini, greve çıkmayan işçilerle ilgili kanuni bir durum olduğunu söyledi.

"BİZİ VATANDAŞ İLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Gül, "Arkadaşlarımızı arayıp ‘gelin işyerlerinize, çalışın, hiçbir şeyden korkmayın, Cemil başkanımız size ek protokol yapacak, bireysel sözleşme yapacak’ diye çağrıda bulunuyorlar. Hiçbir arkadaşımız işverenin çağrısına kulak vermesin, ekmeğimizin büyütülmesine zarar vermesin, grev kırıcılığı yapmasın. İşçileri tehdit etmiyoruz. Bir kanun var. Kanun diyor ki ‘greve gelmeyen işçi toplu sözleşmeden faydalanamaz.’ Biz burada kimseyi tehdit etmiyoruz. Arkadaşlarımızı, evine ekmek götürecek arkadaşlarımızı uyarıyoruz; burada arkadaşlarımız ‘yarın Cemil başkan ek sözleşme yapar, paramızı verir’ diyebilir. Biz de buradan şunu söylüyoruz; hangi arkadaşımız grev kırıcılığı yaparsa elindeki hakları almak için çabalarız. İzmir tarihinde bir ilk yaşanıyor. Yönetimin bize önerdiği teklif üzerine bu yaşandı. Onlara da söyledik. Biz bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Bizi vatandaş ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. ’214 bin TL maaş istediler’ dediler. ’180 bin TL, 110 bin TL maaş istediler’ dediler. Dünkü son teklifimizi 82 bin TL net maaştır. Biz aynı işyerinde aynı işi yaptığımız ancak farklı ücretler aldığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Biz 7 gün 24 saat görüşmeye açığız. Dün gece görüşme yaşandı. Yıllardır bu TİS masalarındayız. Birçok sözleşme masasında farklı yöntemlerle karşılaştığımız anlar da oldu. Ama bir yöntemle geldiler ki aklımızla dalga geçtiler. Bize sanki işe yeni başlamış sendikacılar gibi davrandılar. Biz ne istenildiğini, ne istediğimizi biliyoruz. Bu toplu sözleşme asla işçiden, sizden bağımsız imzalanmayacak" diye konuştu.

TEKLİF YÜZDE 30, TALEP YÜZDE 60

İzmir Büyükşehir Belediyesi greve giden işçilere yüzde 30 zam teklif ederken, sendika bu orana tepki göstererek masadan kalktı.

İZELMAN’da örgütlü şubeler zam taleplerini yüzde 60 olarak açıklarken İZENERJİ’de örgütlü şubeler ise maaşlarının diğer şirketler seviyesine çekilerek eşit işe eşit ücret taleplerinin hayata geçirilmesini talep ediyor. Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok biriminde hizmet dururken, İŞ-KUR tarafından belirlenen listeler ve hayati birimlerde çalışanlar dışındaki tüm işçiler greve çıktı.

‘SENDİKANIN TALEPLERİ MAKUL DEĞİLDİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da süreçle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ tarafından yaklaşık 6 aydır DİSK Genel-İş'le TİS görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı" dedi. Sendikanın taleplerinin makul olmadığını söyleyen Başkan Tugay, "Ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir. Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukuki haklarıdır" açıklamasında bulundu. (İHA/DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır