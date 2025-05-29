FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

100 bin TL'ye yakın... Talepleri ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu! İzmir'de işçiler grevde, ulaşım aksadı

İçerik devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Bu sabah başlayan grevden dolayı başta ESHOT otobüsleri olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesinin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşandı. DİSK Genel-İş İzmir Şubesi önünde toplanan işçiler, sabah saatlerinde Fuar Kültürpark’ta bulunan belediye binası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Öte yandan işçilerin talebi ortaya çıktı ve sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Dün saatler gece yarısını gösterdiğinde grev başladı. Grev nedeniyle bu sabah ulaşım hizmetlerinde aksamalar başladı.

d1

DURAKLARDA VE AKTARMA MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Otobüslerin büyük bir kısmının çalışmaması nedeniyle duraklarda ve aktarma merkezlerinde yoğunluklar oluştu.

IZMIR’DE-23-BIN-ISCI-GREVE-CIKTI-OTOBUS_739431_218328

Vatandaşlar iş yerlerine, okullara ve hastanelere kendi imkanlarıyla veya grev kapsamında olmayan İZBAN, İZULAŞ, metro, tramvay ve vapurla ulaşmaya çalıştı.

IZMIR’DE-23-BIN-ISCI-GREVE-CIKTI-OTOBUS_739432_218328

Greve çıkan işçiler Basmane’de bulunan Genel-İş İzmir Şubesi önünde toplanarak Kültürpark’taki Büyükşehir Belediyesi binası önüne yürüyüş yaptı.

d2

TALEP ORTAYA ÇIKTI! SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan işçilerin talebi de ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan o talepler kısa sürede gündem oldu. Buna göre; en düşük net ücret olarak 82 bin TL, en yüksek net ücret olarak 94 bin TL talep edildiği görüldü. Belediyenin ise en düşük net ücret olarak 59 bin TL, en yüksek net ücret olarak da 76 bin TL teklif ettiği görüldü.

IZMIR’DE-23-BIN-ISCI-GREVE-CIKTI-OTOBUS_739423_218328

53 ayrı kalemde hak talep edildiği kaydedilirken bunlar şu şekilde sıralandı:

  • İşte 15 gün devam eden işçi için işe devam primi
  • Sağlık raporu almayan işçilere 46 yevmiye tutarında teşvik primi
  • Çocuğu evlenen işçiye 10 iş günü izin verilmesi
  • Çalışanın resmi dairelerde işi var ise 5 iş günü izin verilmesi

GsGziSzXAAAIoYc

"BELEDİYE KARŞILAYAMAZ"

Diğer yandan Sözcü TV'ye konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Belediye 23 bin işçiye 90 bin TL'ye karşılayamaz" ifadelerini kullandı.

IZMIR’DE-23-BIN-ISCI-GREVE-CIKTI-OTOBUS_739424_218328

"BİZE İSTEDİĞİNİZ PARA ÇOK DİYORLAR"

Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklama yapan DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, "Bize istediğiniz para çok diyorlar. Gelin hep beraber mücadele edelim. Bu da işverenin bir oyunu. DİSK kurulduğu tarihten beri işçi sınıfının yanında yer almıştır. Bu şanlı direnişi İZELMAN, İZENERJİ direnişçileri yapıyor. Biz halkın, vatandaşın bir parçasıyız. Çeşitli ilçelerde mahallelerde bir arada oturuyoruz. Bizi komşumuzla karşı karşıya getiren zihniyete ‘dur’ diyoruz. Biz de bu halkın bir parçasıyız. Bizi ayıramazsınız" dedi.

d3

’GREV KIRICILIĞI’ AÇIKLAMASI

Belediye binası önünde açıklama yapan Genel İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, sendika olarak kimseyi tehdit etmediklerini, greve çıkmayan işçilerle ilgili kanuni bir durum olduğunu söyledi.

d4

"BİZİ VATANDAŞ İLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Gül, "Arkadaşlarımızı arayıp ‘gelin işyerlerinize, çalışın, hiçbir şeyden korkmayın, Cemil başkanımız size ek protokol yapacak, bireysel sözleşme yapacak’ diye çağrıda bulunuyorlar. Hiçbir arkadaşımız işverenin çağrısına kulak vermesin, ekmeğimizin büyütülmesine zarar vermesin, grev kırıcılığı yapmasın. İşçileri tehdit etmiyoruz. Bir kanun var. Kanun diyor ki ‘greve gelmeyen işçi toplu sözleşmeden faydalanamaz.’ Biz burada kimseyi tehdit etmiyoruz. Arkadaşlarımızı, evine ekmek götürecek arkadaşlarımızı uyarıyoruz; burada arkadaşlarımız ‘yarın Cemil başkan ek sözleşme yapar, paramızı verir’ diyebilir. Biz de buradan şunu söylüyoruz; hangi arkadaşımız grev kırıcılığı yaparsa elindeki hakları almak için çabalarız. İzmir tarihinde bir ilk yaşanıyor. Yönetimin bize önerdiği teklif üzerine bu yaşandı. Onlara da söyledik. Biz bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Bizi vatandaş ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. ’214 bin TL maaş istediler’ dediler. ’180 bin TL, 110 bin TL maaş istediler’ dediler. Dünkü son teklifimizi 82 bin TL net maaştır. Biz aynı işyerinde aynı işi yaptığımız ancak farklı ücretler aldığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Biz 7 gün 24 saat görüşmeye açığız. Dün gece görüşme yaşandı. Yıllardır bu TİS masalarındayız. Birçok sözleşme masasında farklı yöntemlerle karşılaştığımız anlar da oldu. Ama bir yöntemle geldiler ki aklımızla dalga geçtiler. Bize sanki işe yeni başlamış sendikacılar gibi davrandılar. Biz ne istenildiğini, ne istediğimizi biliyoruz. Bu toplu sözleşme asla işçiden, sizden bağımsız imzalanmayacak" diye konuştu.

d5

TEKLİF YÜZDE 30, TALEP YÜZDE 60

İzmir Büyükşehir Belediyesi greve giden işçilere yüzde 30 zam teklif ederken, sendika bu orana tepki göstererek masadan kalktı.

d6

İZELMAN’da örgütlü şubeler zam taleplerini yüzde 60 olarak açıklarken İZENERJİ’de örgütlü şubeler ise maaşlarının diğer şirketler seviyesine çekilerek eşit işe eşit ücret taleplerinin hayata geçirilmesini talep ediyor. Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok biriminde hizmet dururken, İŞ-KUR tarafından belirlenen listeler ve hayati birimlerde çalışanlar dışındaki tüm işçiler greve çıktı.

d7

‘SENDİKANIN TALEPLERİ MAKUL DEĞİLDİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da süreçle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

IZMIR’DE-23-BIN-ISCI-GREVE-CIKTI-OTOBUS_739425_218328

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ tarafından yaklaşık 6 aydır DİSK Genel-İş'le TİS görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı" dedi. Sendikanın taleplerinin makul olmadığını söyleyen Başkan Tugay, "Ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir. Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukuki haklarıdır" açıklamasında bulundu. (İHA/DHA)

IZMIR’DE-23-BIN-ISCI-GREVE-CIKTI-OTOBUS_739427_218328

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında herkesin merak ettiği '5000 TL' için 'rahatlıkla' dediGram altında herkesin merak ettiği '5000 TL' için 'rahatlıkla' dedi
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
İşçi İzmir grev maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Yüz binler bu haberi bekliyordu! İnfaz paketi için yeni gelişme

Yüz binler bu haberi bekliyordu! İnfaz paketi için yeni gelişme

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

100 bin TL'ye yakın... Talepleri ortaya çıktı, gündem oldu

100 bin TL'ye yakın... Talepleri ortaya çıktı, gündem oldu

Bakandan açıklama: 'Son kez uzatıldı'

Bakandan açıklama: 'Son kez uzatıldı'

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.