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100 Binlerce Suriyeli kayıt dışı çalışıyor... AK Parti kaynaklarından açıklama! Onay verilecek muafiyet tanınacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.10.2024 09:46
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Salı günü 'Uluslararası İş Gücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği' değişiklikleri ile geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışma izni almadan Türkiye’de çalışabilecekleri öngörülmüştü. Bu değişiklik ile beraber geçici koruma statüsündeki yabancıların kayıt altına alınması planlanıyor.

100 Binlerce Suriyeli kayıt dışı çalışıyor... AK Parti kaynaklarından açıklama! Onay verilecek muafiyet tanınacak

Türkiye'de tahmini olarak 600-700 bin Suriyeli kayıt dışı olarak çalışıyor. Salı günü yürürlüğe giren ‘Uluslararası İş Gücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ değişiklikleri ile geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışma izni almadan Türkiye’de çalışabilecekleri öngörülmüştü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti kaynakları konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, yeni düzenlemenin tüm Suriyelilerin çalışma izninden muaf tutulacakları anlamına gelmediğini, İçişleri Bakanlığının sisteminde kayıtlı olan ve ancak bakanlığın onay verdiği Suriyelilere muafiyet tanınacağını kaydetti.

SİSTEMDE GÖRÜNECEKLER!

Açıklama yapan parti kaynakları, “Mutlaka sistemde görünecekler ve hangi alanlarda çalışma izninden muaf olacakları belirlenecek. Örneğin inşaat işlerinde çalışma izni yine alınacak. Yapılan düzenleme daha çok, sanayide, boyacılık, marangoz gibi meslekler için geçerli olacak” ifadelerini kullandı.

Asıl hedefin kaçak çalışan yaklaşık 600-700 bin Suriyeli'nin kayıt altına alınması olduğunu belirten parti kaynakları, “Hâlihazırda Türkiye’de bulunan Suriyelilerden çalışma izni alarak, kayıtlı çalışanların sayısının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalanlar kayıt dışında çalışıyor. Bunların bir bölümü mevsimlik tarım işçisi. Tarım işçilerini hariç tutarsak, kaçak çalışanların sayısı yüz binlerle ölçülüyor. Bu hem ekonomik açıdan hem de iş güvenliği açısından büyük problem oluşturuyordu. Yeni düzenleme ile kaçak çalıştırılan Suriyelilerin kayıt altına alınması hedefleniyor. Beklentimiz en az 200 bin civarında Suriyelinin kayıtlı çalıştırılması" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma suriyeli
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