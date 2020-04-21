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1000 TL Sosyal yardım için e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntıları daha da artan veya yeni sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Peki e-devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL Sosyal yardım için e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yarattı. Özellikle vatandaşın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için belirlenen 1000 TL’lik sosyal yardımlar alınmaya başlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz sosyal yardım başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

1000 TL. SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk’un açıklamasına göre 1000 TL’lik sosyal yardımlarının 3. fazı için başvuru formu e-Devlet platformunda yayımlanacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresinde ilgili bölüme giriş yaparek başvuru gerçekleştirecekler.

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz kesin bir tarih verilmedi Bakan Selçuk bu fazın duyurusunun ayrıca yapılacağını ifade etti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal yardım, başvuru,

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