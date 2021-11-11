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11.11 indirimleri ne zaman? Trendyol indirimleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

11.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük ve en çok tercih edilen online alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da büyük indirim günleri başladı. Binlerce ürünün yer aldığı Trendyol'da bilgisayar, tablet, telefon, giyim, elektrikli araçlar gibi ürünlerde indirime gidildi. İşte detaylar...

11.11 indirimleri ne zaman? Trendyol indirimleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

En büyük online ticaret sitelerinden biri olan Trendyol'da müşterileriyle en uygun ürünleri buluşturmaya devam ediyor. Trendyol indiriminde birçok ürün grubu yer alıyor. Black Friday (Kara Cuma) teriminden sonra 11.11 indirimleri diye bir terim ortaya çıkmıştı. 11.11 indirimlerinde birçok ürün müşteriyle uygun fiyattan buluşuyor. Trendyol büyük indirimleri 8-11 Kasım arasında olacak.

11.11'İN ANLAMI NEDİR? NEDEN ALIŞVERİŞ FESTİVALİ OLDU?

1990'da düzenli ilişkisi olmayan dört Çinli öğrenci şaka amaçlı kendilerine hediyeler almaya başladı. Öğrencilerin bu hareketi dikkat çekti ve geleneksel bir hal aldı. Böylece bu güne 'Yalnızlar Günü' (Singles' Day) adı verildi ve her 11 Kasımda sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11.11 tarihinde dörttane "1" olduğu için bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görüldü.

1999'da Alibaba.com'u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce İngilizce öğretmeniydi. 11 Kasım'ın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 Kasımdaki alışveriş çılgınlığını 2009'da internet ortamına getirdi. Her sene Amerika'da kutlanan Black Friday çılgınlığını Çin'e de getirmeyi planlayan Jack Ma büyük ilgi ile karşılaştı. 11.11 günü 00:00'da başlayan bu etkinlikte, birçok e-ticaret sitesi ürünlerinde %50'den fazla indirim uygular. 11.11'de gerçekleştirilen bu indirimler 24 saat sürer. Alibaba, 2020'de 11.11 alışveriş festivali sonrasında eriştiği ciro ABD'de yapılan Black Friday ve Cyber Monday festivalleri sırasında yapılan satış miktarının toplamından fazla satış yaparak rekora geçmiştir. 2020'de Alibaba, 11.11 alışveriş çılgınlığında 24 saat boyunca saniyede yaklaşık 600.000 sipariş aldı. Satışlar, bir önceki yıllara göre artarak ilerledi. Bu durum birçok e-ticaret sitesine ilham verdi. 11.11'de yapılan online alışveriş festivaline katılımın çok büyük olduğu fark edilince dünyada yayılmaya başlamış ve e-ticaret siteleri 11.11'de büyük indirimler yaparak bugünü geleneksel alışveriş gününe çevirmiştir. 11.11 alışveriş festivali sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye de dahil 200ü aşkın ülkede kutlanmaktadır. Günümüzde e-ticaret siteleri yaptıkları bu büyük indirim kampanyalarıyla kullanıcıları etkilemeyi başarmıştır. Trend ve indirimli ürünleriyle cezbedici fırsatlar sunmaya devam etmektedir. 11.11 indirim gününde yaşanan bu alışveriş çılgınlığında özellikle elektronik aletlere gösterilen ilgi dikkat çekmektedir.


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