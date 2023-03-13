FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 11.759 liraya yükselecek! Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: Yüzde 14 SGK ve 1’lik işsizlik sigortası primi…

11.759 liraya yükselecek! Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: Yüzde 14 SGK ve 1’lik işsizlik sigortası primi…

13.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi sonrasında ekonomiye ilişkin kararlar peş peşe alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda flaş bir gelişme daha yaşandı. Deprem bölgesinde ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi için iki seçenek masada. Ocak ayında rekor artış yapılarak net olarak 8.506 TL olan asgari ücretin deprem bölgesinde geçerli olmak üzere brüt olan rakam 10.008 TL’ye yükseltilmesi gündemde. İkinci seçenekte ise bu rakamın 11.759 lira yapılabileceği belirtiliyor.

11.759 liraya yükselecek! Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: Yüzde 14 SGK ve 1’lik işsizlik sigortası primi…

Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde olumsuz etki yaparken, deprem sebebiyle işgücünün önemli bölümünün başka illere göç etmesi de üretimi aksattı. Bölgedeki işverenler ise üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulunurken, ekonomi yönetimi de bu konuda bir çalışma başlattı.

1 (109)

DESTEKTE İKİ SEÇENEK VAR

Ekonomi Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, depremzede işçilerin ücret yönünden desteklenmesi noktasında ekonomi yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ödemelerin asgari ücretin brütü kadarki kısmına ilişkin prim muafiyeti sağlanması yönünde. Yani yüzde 14’lük SGK primi ve yüzde 1’lik işsizlik sigortası primi alınmayacak.

Asgari ücret 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 10.008 lira olarak belirlenmişti. Bundan yüzde 14 SGK primi( 1.401 lira), yüzde 1 işsizlik sigortası primi (100 lira) olmak üzere 1.501.20 liralık kesinti yapılıyordu. Başka bir ifade ile bu seçenek tercih edilirse, deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10.008 lira geçecek.

1 (135)

TALEP KABUL GÖRÜRSE ÜCRET 11.759 LİRA OLACAK

Ancak asgari ücretin işverene maliyeti ise bu tutar üzerinden yüzde 15.5 işveren payı (1551 lira) ve yüzde 2 işveren işsizlik sigortası primi (200 lira) eklenmesiyle 11.759 lira kesiliyordu. İşverenler işçilerin işyerlerinde kalmasını sağlamak amacıyla, belirli süreliğine de olsa işverenin SGK ve işsizlik sigortası primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini talep ediyordu. Bu talep kabul edilirse, bölgedeki asgari ücretlinin eline 11.759 lira geçecek. Üzerinde ücret alanların ise aradaki fark kadarlık kısmı için muafiyet sağlanacak.

1 (113)

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YETERLİ OLMADI

Daha önce çıkarılan bir OHAL kararnamesi ile depremde zarar gören işyerleri için kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği verilmeye başlanmıştı. 22 Şubat tarihli 125 sayılı Kararnameye göre yıkılmış veya ağır hasarlı işyerleri için uygunluk tespiti tamamlanmaksızın kısa çalışma ödeneği verilmesi öngörülmüştü. Deprem sebebiyle işyeri yıkılan işçilere ise günlük 133,44 lira düzeyinde nakdi ücret desteği verilmeye başlanmıştı.

1 (182)

BÖLGEDEN GÖÇ EDENLERİN SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Evi depremde hasar görenler, çadırkent veya konteynerkentlerde yer bulamadıysa, başka illere göç ettiler. Resmi bir açıklama yapılmasa da bu durumda göç ederek başka illerde AFAD kaydı yaptıranların sayısının 2 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Bu durum doğal olarak depremden hasar görmese bile sanayi üretim yerlerinde ciddi anlamda istihdam kaybına yol açtı. Başka bir ifade ile hasarsız olan işyerleri bile eleman yokluğu sebebiyle tam kapasite ile çalışamaz duruma geldi.

Eleman yetersizliği nedeniyle deprem bölgesindeki sanayi üretiminde aksama yaşanmaması için işçilerin bölgede kalmalarını cazip hale getirecek formül arayışları kapsamında ücret desteği yanı sıra barınma desteğinin de verilmesi gerekiyor.

AA-20230310-30529920-30529916-MUTFAK_ESYASI_SEKTORUNDE_ONCU_KAHRAMANMARASTA_URETIM_TESISLERI_DE_DEPREMDE_AGIR_YARALI

GEÇİCİ BARINMA YERİ YAPANA DESTEK

OHAL kapsamında çıkarılan 136 sayılı kararname ile OSB’lerde çalışanların geçici barınması amacıyla konteyner ve prefabrik yapıların kurulumu, altyapısı Sanayi Bakanlığı tarafından kredilendirilmesi veya geri ödemesiz desteklenmesi hükme bağlandı.

"KANUNA İHTİYAÇ YOK, OHAL KARARNAMESİ İLE YAPILABİLİR"

Asgari ücretle ilgili daha önce yapılan düzenlemeyle asgari ücret ve bunun üzerindeki ücretlerin asgari ücrete karşılık gelen kısmı vergi dışı bırakılmıştı. Yani çalışana yapılan ödemenin asgari ücret kadarlık kısmı için gelir vergisi kesintisi yapılmıyordu. Dolayısıyla çalışanlara yönelik bu kapsamda bir desteğe karar verilmesi halinde, herhangi bir kanunda değişikliğe ihtiyaç olmayacağı için OHAL kapsamında çıkarılacak bir kararname ile bu sorun çözülebilecek. Anayasa’nın ‘Olağanüstü hallerde yönetim’ başlıklı 119. Maddesi, olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin 17. fıkrasının 2. cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi veriyor.

kğak

ASO ‘TERSİNE GÖÇ’ KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Bu arada Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, deprem bölgesinde istihdam kaybının önlenmesi amacıyla üyelerinin de desteğiyle bir “Geçici tersine göç” kampanyası başlatmıştı. Ardıç, kamuoyuna duyurduğu kampanya kapsamında, deprem bölgesindeki sanayicilerin talepleri doğrultusunda Ankara’daki sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyulan elemanları geçici süreyle bölgede istihdam edilmesi öngörülüyordu. Sistem, bölgeye gönderilecek işçilerin ücretleri ve barınmaları gönderen işveren tarafından karşılanması şeklinde işleyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti!Yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti!
Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...
EYT sonrası maaşlar 60 bin liraya yükseldiEYT sonrası maaşlar 60 bin liraya yükseldi
Anahtar Kelimeler:
deprem asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

Fiyatları katladılar: Kiralar 3 bin liraydı 12 bin liraya yükseldi

Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!

Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Gram altın için kuyumcular o rakamı söyledi

Gram altın için kuyumcular o rakamı söyledi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.