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11 Aralık Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

11.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının 2. haftasına yatay bir seyirle başlamasının ardından dövizdeki hareketlenmelerin ardından 800 TL bandına kadar yaklaşan altın fiyatları, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. 11 Aralık Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları, güne dünkü kapanışına yakın seviyelerde başladı.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövize direkt müdahalesinin ardından düşüşe geçtikten sonra tekrardan yükselerek 800 TL’ye yaklaşan gram altın, 11 Aralık Cumartesi sabahına dünkü kapanışına yakın seviyelerde başladı.

Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 783 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 700 TL’yi aşarak önemli bir eşiği geçen gram altın, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 797,11 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün bin TL’nin üzerindeki konumunu muhafaza ederken, bin 303,28 Türk lirası civarında hareket ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 2 bin 540,07 Türk lirasından alınırken, 2 bin 606,56 Türk lirasından satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son zamanlardaki artışlarla beraber hem 4 bin Türk lirası barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını ise 5 bin 283,00 Türk lirasından alınırken 5 bin 363,00 Türk lirasından satışta.


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