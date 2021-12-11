11 Aralık Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövize direkt müdahalesinin ardından düşüşe geçtikten sonra tekrardan yükselerek 800 TL’ye yaklaşan gram altın, 11 Aralık Cumartesi sabahına dünkü kapanışına yakın seviyelerde başladı.

Döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 783 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 700 TL’yi aşarak önemli bir eşiği geçen gram altın, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 797,11 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün bin TL’nin üzerindeki konumunu muhafaza ederken, bin 303,28 Türk lirası civarında hareket ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 2 bin 540,07 Türk lirasından alınırken, 2 bin 606,56 Türk lirasından satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son zamanlardaki artışlarla beraber hem 4 bin Türk lirası barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını ise 5 bin 283,00 Türk lirasından alınırken 5 bin 363,00 Türk lirasından satışta.



