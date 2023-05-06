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11 ay indirimli doğal gaz! Hatalı faturalar iade edilecek: İşte 7 maddede tüm merak edilenler

06.05.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğal gaz faturaları için duyurduğu karar dün Resmi Gazete’den ilan edildi. Doğal gazda 1 ay faturasız dönem ve 25 metreküplük indirimin detayları vatandaşlar tarafından merak edilirken tüm ayrıntılar da belli oldu. Hatalı faturalar ise iade edikecek. Peki 1 aylık bedava doğalgaz uygulaması nasıl hayata geçecek? İşte haberin detayları…

11 ay indirimli doğal gaz! Hatalı faturalar iade edilecek: İşte 7 maddede tüm merak edilenler

Karadeniz gazının sisteme aktarılması töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu doğal gaz faturalarına ilişkin karara ilişkin Resmi Gazete’de önemli bir duyuruda bulunuldu. EPDK’nın 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 NİSAN-31 MAYIS ARASINA DOĞAL GAZ FATURASI YOK

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek.

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HATALI FATURALAR İPTAL EDİLECEK

Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

"40 MİLYAR TL VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu uygulamadan 19,7 milyon abonenin yararlanacağını ve uygulama sayesinde 40 milyar TL'nin vatandaşların cebinde kalacağını ifade etti.

Doğalgaz faturalarıyla ilgili indirim ve faturasız dönemin detayları da kararın Resmi Gazete’de duyurulmasının ardından netleşti. Düzenlemelerin ayrıntıları ise şu şekilde:

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ENERJİ BAKANLIĞI’NIN BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

♦ Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 (bu tarih dâhil) tarihinden 31 Mayıs 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan ilk Fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

♦ Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde 100 oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar, fatura üzerinde 0 (sıfır) Türk Lirası olarak gösterilecek.

♦ 24 Nisan 2023 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan tahsil edilen tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek.

♦ Faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle 60 günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için Doğal gaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.

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MERKEZİ SİSTEMDE NASIL UYGULANACAK?

♦ Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim miktarı, merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve cemevi toplam sayısından bireysel aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 metreküp ile çarpılmasıyla hesaplanacak.

♦ Merkezi sistem binalardaki bireysel aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. Örneğin; 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet bireysel abonelik (mutfak ve şofben için) varsa bu abonelerin doğrudan kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan bireysel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en fazla 20x25 metreküp olarak hesaplanacak şekilde indirim uygulanacak.

♦ Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan 2023 tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı, abonenin hesabına “alacak” olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.


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doğal gaz

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