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11 Latin Amerika Ülkesinde Asgari Ücret Türkiye’den Yüksek

20.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Latin Amerika’nın en az 11 ülkesinde asgari ücretler Türkiye’den daha yüksek

Türkiye’de asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlenmesiyle başlayan tartışmalarda başvurulan referans noktalarından biri de bugün Türkiye’de yaklaşık 244 dolara tekabül eden asgari ücretlerin dünyanın diğer bölgelerinde ne kadar olduğu.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Latin Amerika’nın en az 11 ülkesinde asgari ücretler Türkiye’den daha yüksek.

Geçtiğimiz yıl yüzde 7 küçülmeyle son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Latin Amerika’da uzmanlar Türkiye’de pandeminin olumsuz sonuçlarından en çok etkilenen kesimlerden birinin de asgari ücretliler olduğunu ortaya koyuyor.

Asgari ücretin ayda 625 olduğu Panama ve 512 dolarla 1093 dolar arasında değiştiği Kosta Rika bölgede en yüksek maaşların olduğu ülkeler.Bu ülkeleri asgari ücretin ayda 400 doların üzerinde olduğu Uruguay, Ekvador ve Şili izliyor.

Bolivya (313 dolar), Paraguay (330 dolar), Arjantin (298 dolar), Guatemala (328 dolar), Honduras (293 dolar) ve Kolombiya (261 dolar) asgari ücretin Türkiye’den daha yüksek olduğu ülkeler arasında.

Bu listeye asgari ücretin çalışılan sektör, şirketin büyüklüğü, yer gibi faktörlere göre farklılıklar gösterdiği Dominik Cumhuriyeti (202 ila 352 dolar), El Salvador (240 ila 360 dolar) ve Meksika (243 ila 367 dolar) gibi ülkeler de eklendiğinde asgari ücretlilerin Türkiye’dekinden fazla kazanabildiği ülkeler listesi daha da uzuyor.

Asgari ücretin Türkiye’den daha düşük olduğu ülkeler arasında ekonomisi son 8 yılda yüzde 75’in üzerinde küçülen Venezuela, pandemide nüfusa göre en yüksek ölüm oranının yaşadığı Peru, bölgenin en büyük ekonomisine sahip Brezilya ve Küba bulunuyor.

Latin Amerika uzmanı ekonomist Nikhil Sanghan, “Eğer bu yıl Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında yaşadığı tarihi değer kaybını saymazsak, gelişmekte olan ekonomiler içinde parası en çok değer kaybeden bölge Latin Amerika” diyor.

Paranın döviz karşısında yaşadığı değer kaybıyla enflasyon ve alım gücü arasında doğrudan ve sıkı bir ilişkinin olduğunu belirten ekonomistler, çalışanların maaşlarının enflasyon ve kur artışı altında değer kaybetmemesi için maaş artışlarının enflasyonla orantılı bir şekilde arttırılması gerektiğini bildiriyor.

Yüksek kur ve enflasyonun görüldüğü Latin Amerika ülkelerinde yoksulluk, şiddet, temel haklara erişim ve göç gibi bir dizi sorunlar yaşanıyor.

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