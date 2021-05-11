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  4. 11 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Altın bilezik gram fiyatları bugün (11 Mayıs) ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

11 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Altın bilezik gram fiyatları bugün (11 Mayıs) ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

11.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezikler düğünlerde sıkça tercih edilen takılar arasında yer alıyor. Aynı zamanda bir çok vatandaş altın bilezikleri yatırım olarak kullanmayı da tercih ediyor. Dolar kuruna paralel olarak hareket eden altın fiyatları, altın bileziğin gram fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın bilezik fiyatlarında genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor. Peki, altın bilezik gram fiyatları bugün (11 Mayıs) ne kadar oldu?

22 ayar altın bilezik dün günü 452,10 seviyelerinde kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün kapanışta 287,79 seviyelerindeydi. 14 ayar altın bilezik, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Ons altın fiyatı ise son 26 haftanın en hızlı yükselişini yakaladı. Altının ons fiyatı bugün itibariyle $1.836,19 seviyelerinden işlem görüyor.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 452,47 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,02 artışla 452,23'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 452,10 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 370,23 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,07 artışla 370,19'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 369,92 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 287,94 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,01 azalışla 287,71'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 287,79 seviyesinde kapattı.
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