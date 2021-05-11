11 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Altın bilezik gram fiyatları bugün (11 Mayıs) ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 ayar altın bilezik dün günü 452,10 seviyelerinde kapatmasının ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün kapanışta 287,79 seviyelerindeydi. 14 ayar altın bilezik, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Ons altın fiyatı ise son 26 haftanın en hızlı yükselişini yakaladı. Altının ons fiyatı bugün itibariyle $1.836,19 seviyelerinden işlem görüyor.