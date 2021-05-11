11 Mayıs altın fiyatları ilk rakamlar | Altın fiyatları bugün (11 Mayıs) ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram altın bir süredir yükselişini devam ettirirken üst üste 7 gün günü yükselişle açtı. Aynı seyrini bugün de devam ettiren Gram altın, vatandaşın dikkatini çekiyor. Altının ons fiyatı yükseliş yaşayarak 11 Mayıs itibariyle $1.835,82’dan işlem görüyor. Ons altın fiyatındaki yükselişe paralel olarak ise altın fiyatlarında da bir yükseliş yaşanıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?