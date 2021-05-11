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11 Mayıs altın fiyatları ilk rakamlar | Altın fiyatları bugün (11 Mayıs) ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

11.05.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın uzun yıllardır değerli madenler arasında oldukça ilgi görüyor. Altının gram fiyatı son kapanıştan sonra yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın ikinci işlem gününde ise Gram altın, yükselişine devam ediyor. Dün 484 – 490 bandında ilerleyen gram altın bugün güne 488,70 seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise günü 801,11 seviyesinde bitirmesinin ardından bugün güne kapanış seviyesinde başladı.

Gram altın bir süredir yükselişini devam ettirirken üst üste 7 gün günü yükselişle açtı. Aynı seyrini bugün de devam ettiren Gram altın, vatandaşın dikkatini çekiyor. Altının ons fiyatı yükseliş yaşayarak 11 Mayıs itibariyle $1.835,82’dan işlem görüyor. Ons altın fiyatındaki yükselişe paralel olarak ise altın fiyatlarında da bir yükseliş yaşanıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 488,70 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,10 artışla 488,81'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 801,78 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 801,87'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.603,55 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 1.603,18'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.602,83 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.174,76 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,04 artışla 3.173,46'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
11 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.265,24 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,10 artışla 3.265,87'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.263,48 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.265,24 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,09 artışla 3.265,80'dan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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