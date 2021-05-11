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11 Mayıs Süper Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı | Süper Loto bu akşam 10.394.134 TL devrediyor

11.05.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 10.394.134 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "Millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilir. İşte, 11 Mayıs Süper Loto çekilişinin detayları...

11 Mayıs Süper Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı | Süper Loto bu akşam 10.394.134 TL devrediyor

Süper Loto 11 Mayıs 2021 çekiliş sonuçlarına sayılı dakikalar kaldı.11 Mayıs Süper Loto büyük ikramiye tutarı 10.394.134 TL oldu. Süper Loto 11 Mayıs çekilişi bu akşam saat 21:30'da MP Tv üzerinden yayınlanacak. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

11 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 8.399.264 TL oldu. Bu akşamki çekiliş 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak.

SÜPER LOTO 11 MAYIS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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