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11 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11.04.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Nisan 2022 Pazartesi yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum internette araştırılmaya başlandı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları bu hafta da ilgiyle takip edildi. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

11 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Nisan Pazartesi günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 11 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. İşte son durum...

11 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

11 Nisan Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 837,01 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 836,95 TL alış fiyatı ile 843,22 satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 667,92 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 673,88 TL alış, 674,22 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 601,74 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 504,73 alış fiyatı ile 605,87 satış fiyatından işlem görüyor.

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