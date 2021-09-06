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1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet, sosyal pandemi yardım sonucu öğrenme!

06.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi döneminde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen 1100 TL sosyal yardım parası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, yardım parasının sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşların parası PTT'den teslim ediliyor. Peki 1000 TL pandemi yardım başvurusu sonucu sorgulama nasıl yapılır?

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet, sosyal pandemi yardım sonucu öğrenme!

Pandemi destek yardımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi olan ailelere koronavirüs salgını sonraısnda 1100 TL sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Yapılan ödemenin 1. ve 2. fazda ödemeleri vatandaşlara verilmiş ancak 3. faz ödemelerinin ne zaman verilecek merak ediliyordu. Vatandaşlar başvuru sonrası pandemi destek parası almaya hak kazanan kişilerin ödemeyi nasıl alacağını da merak ediyor. Ödemeler, PTT'den bir zarfın içinde teslim alınabiliyor. "3. fazda pandemi destek başvurusu alınıyor mu?" sorusu da araştırılıyor. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki pandemi destek başvuru devam ediyor mu? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1100 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.

PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmemişti. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1100 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ektanında şu bilgiye yer verdi;

Değerli e-Devlet Kapısı Kullanıcısı;

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.


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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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