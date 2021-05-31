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1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu açıklandı mı?

31.05.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği pandemi sosyal destek yardım başvurusu sorgulanmaya devam ediyor. 1100 TL pandemi yardım başvurusu yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu açıklandı mı? İşte yanıtı...

1100 TL pandemi destek parası yattı mı? 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu açıklandı mı?

Salgını sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların takip ettiği 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi sosyal yardımında başvurular önceki haftalarda başlamıştı. Peki 1100 TL pandemi destek parası yattı mı, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu açıklandı mı?

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI YATTI MI? 1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU AÇIKLANDI MI?

Salgın döneminde ödenmesi kararlaştırılan pandemi destek parası vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu. Yapılacak olan pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi yer almayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.

1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp e-Devlet hesabınıza giriş yapmalısınız: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

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Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama butonu bölümünden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin ve sorgulamak için sayfada yer alan butona tıklayın.

Yardım ödemeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." şeklinde konuşmuştu.

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu için T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;

"0 - Pazartesi
2 - Salı
4 - Çarşamba
6 - Perşembe
8 - Cuma"

Günlerinde başvuru yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir sınırlama olmadan, tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilmekte. Başvuru durumu ve süreçleri, e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı olarak yapılıyor. Aynı haneden birden fazla değişik başvuru yapılması halinde, tek bir başvuru şeklinde değerlendirilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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