1100 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte E-Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek başvuru ve sorgulama ekranı...

İşte E-Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek başvuru ve sorgulama ekranı...

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURU YÖNTEMİ...

1100 TL pandemi destek başvurusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet yöntemi ile internet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Ancak oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi de alınabiliyor.

Pandemi sosyal yardım desteği başvurusu için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

İlk olarak E-Devlet hesap bilgilerinizi ekrana girip giriş yapın.

Sonrasında sayfa üzerinde yer alan tüm bilgileri eksiksiz şekilde doldurmaya devam edin.

İstenen tüm bilgileri doldurduktan sonra son olarak Pandemi Sosyal Destek Programına başvuru sebebinizi de yazıp "Devam Et"e tıklayın ve devam edin.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? Pandemi destek ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ödemeleri ise Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.