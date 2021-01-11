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112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1462 çağrı merkezi personeli alım şartları ve başvuru tarihleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2021 08:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığına 1772 sözleşmeli personel alınacak. Bu personellerden 1462'si ise 112 Acil Çağrı Merkezi ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak. Son dört yılın en yüksek alımlarını yapan İçişleri Bakanlığı bunun yanı sıra farklı kadrolarda da alım yapacak. İçişleri Bakanlığına hangi mesleklerden kaç tane ve ne zaman alım olacak? İşte 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları ve alım detayları...

112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1462 çağrı merkezi personeli alım şartları ve başvuru tarihleri!

"İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı olacak mı" sorusu son günlerde gündem olmuştu. İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 112 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevlendirilmek üzere, 1462 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bir yandan İçişleri Bakanlığı personel alımı açık kadro listesi araştırılırken öte yandan İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerden personel alacak merak ediliyor. Yapılan açıklamada; bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli istihdam edilecek. İşte İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu detayları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Alım tarihleri de yapılacak olan duyuruda belirtilecek.

İşte İçişleri Bakanlığı personel listesi...

BAKANLIĞA HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı ile birlikte 2021 yılında son dört yılın en yüksek sözleşmeli personeli alımı yapılmış olacak. Bu süreçte hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruda gerekli evraklar merak ediliyor.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın personel alımlarında en yüksek alım ise 1462 personel 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak.

Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Diğer meslek grupları için aranan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek.

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