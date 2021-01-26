112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru formu 2021... İçişleri Bakanlığı 1462 çağrı merkezi personeli alım şartları ve başvuru tarihleri!

"İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı olacak mı" sorusu son günlerde gündem olmuştu. İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 112 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevlendirilmek üzere, 1462 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bir yandan İçişleri Bakanlığı personel alımı açık kadro listesi araştırılırken öte yandan İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerden personel alacak merak ediliyor. Yapılan açıklamada; bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli istihdam edilecek. İşte İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu detayları...
Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın personel alımlarında en yüksek alım ise 1462 personel 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak.
Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Diğer meslek grupları için aranan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda 4B'li personel alımı için aşağıdaki sınav duyurusu yayımlandı;
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."
AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru tarihleri ise 25 ve 29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.. İşte İçişleri Bakanlığı personel listesi...
Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı ile birlikte 2021 yılında son dört yılın en yüksek sözleşmeli personeli alımı yapılmış olacak. Bu süreçte hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruda gerekli evraklar merak ediliyor.
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak 2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
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