Konya'da iki müşteriye çıkardığı 6 bin 400 TL'lik hesapla sosyal medyada gündem olan restoran, bu kez Ticaret Bakanlığı denetimiyle karşı karşıya kaldı. İşletmenin fiziki menüsünde hamburgerin gramaj bilgisini belirtmediği tespit edilirken restoran hakkında idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından yapılan açıklamada, Konya'da faaliyet gösteren işletmenin 16 Kasım 2026 tarihinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetlendiği bildirildi. İnceleme sonucunda, tüketicilere sunulan hamburgerin gramaj bilgisinin fiziki menüde yer almadığı belirlendi.

GRAMAJ BİLGİSİ EKSİKLİĞİNE İDARİ İŞLEM

Denetimde tespit edilen eksiklik nedeniyle işletmeye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Böylece daha önce yüksek hesap tutarıyla gündeme gelen restoran, bu kez menüsündeki bilgilendirme eksikliği nedeniyle Bakanlığın işlemine konu oldu.

Ticaret Bakanlığı, denetim faaliyetlerinin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

İŞLETMEDEN 7 GÜN İÇİNDE BELGE VE SAVUNMA İSTENDİ

Bakanlık, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında işletmeden tespit edilen hususlara ilişkin savunma talep etti. Ayrıca restoranın yıllık cirosu, çalışan sayısı, ürün satış miktarları ve hasılat bilgilerini içeren belgelerin yasal süre içerisinde, 7 gün içinde sunulması istendi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, tüketici haklarının korunması, şeffaflığın sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini açıkladı.

6 BİN 400 TL'LİK HESAP SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Söz konusu restoran, iki müşterinin yemek karşılığında ödediği 6 bin 400 TL'lik hesabın sosyal medyada paylaşılmasıyla daha önce gündeme gelmişti. Paylaşımın ardından işletmeye yönelik eleştiriler artmış, restoran sahibi de yayımladığı videoyla tartışmalara yanıt vermişti.

İşletme sahibi, açıklamasında müşterilerin sipariş ettiği yemekleri ve bu ürünlerin fiyatlarını tek tek sıralayarak hesabın detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Öte yandan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını ve alışveriş sırasında doğru bilgilendirilmesini amaçlıyor. Restoran ve kafelerde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve içerik bilgilerinin müşterilerin görebileceği şekilde paylaşılması da bu kapsamda önem taşıyor.