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  4. 12 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet, ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ağustos güncel altın kuru fiyatları!

12 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet, ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ağustos güncel altın kuru fiyatları!

12.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından bugün yani 5 Ağustos Cuma günü internette sorgulanmaya devam ediyor. Peki 12 Ağustos Cuma 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları...

12 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet, ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ağustos güncel altın kuru fiyatları!

Altın fiyatı ne kadar? ve 12 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar son dakika gelişmeleriyle altın fiyatlarını takip ediyor. Güncel altın fiyatları sık sık sorgulanmaya devam ediyor. Peki 12 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ağustos Cuma 2022 güncel altın kuru fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 1.033,16 TL
Gram altın satış: 1.033,41 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 1.690,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.711,00 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 3.369,00 TL
Yarım altın satış: 3.422,00 TL

Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış: 6.738,00 TL
Tam altın satış: 6.822,00 TL

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