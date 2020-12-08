12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması sonuçları! ÖSYM, 12 bin sağlık personeli alım sonuçları!

Sağlık Bakanlığı'nın kadrosuna dahil edeceği 12 bin sağlık personeli başvuruları 7 Aralık tarihi itibari ile sona erdi. 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı için son dakika Resmi Gazete'yi takip etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse dair yaptığı açıklamaların ardından çok kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personelinin atamasının yapılması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak son dakika Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları duyurusunu bekliyor. 1-7 Aralık tarihlerinde başlayan tercih süresi bittikten sonra adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi bekliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün atamalara dair bilgi paylaştı. Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. 12 bin sağlık personeli alımı son dakika duyurusu haberimizde.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN SON DAKİKA PAYLAŞTI

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2020

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Resmi Gazete'de en son yayınlanan ilan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu'nun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanmasına ilişkin konu olmuştu. Yayımlanan ilanda adayların tercih tarihleri paylaşılmıştı. 12 bin sağlık personeli alım tarihleri ne zaman açıklanacak en çok araştırılan soru oldu. KPSS 2020/14 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bugün ÖSYM başkanı tarafından paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADRO BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.