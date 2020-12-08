FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması sonuçları! ÖSYM, 12 bin sağlık personeli alım sonuçları!

12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması sonuçları! ÖSYM, 12 bin sağlık personeli alım sonuçları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 08:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları son dakika haberi Resmi Gazete'den gelmişti. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada 12 bin sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarının bugün açıklandığını belirtti. ÖSYM ekranından başvurularını gerçekleştiren adaylar, ÖSYM 12 bin sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacak sorusuna yanıt arıyordu. Peki 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 12 bin personel alımı son dakika bilgileri...

12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması sonuçları! ÖSYM, 12 bin sağlık personeli alım sonuçları!

Sağlık Bakanlığı'nın kadrosuna dahil edeceği 12 bin sağlık personeli başvuruları 7 Aralık tarihi itibari ile sona erdi. 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı için son dakika Resmi Gazete'yi takip etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse dair yaptığı açıklamaların ardından çok kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personelinin atamasının yapılması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak son dakika Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları duyurusunu bekliyor. 1-7 Aralık tarihlerinde başlayan tercih süresi bittikten sonra adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi bekliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün atamalara dair bilgi paylaştı. Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. 12 bin sağlık personeli alımı son dakika duyurusu haberimizde.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN SON DAKİKA PAYLAŞTI

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Resmi Gazete'de en son yayınlanan ilan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu'nun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanmasına ilişkin konu olmuştu. Yayımlanan ilanda adayların tercih tarihleri paylaşılmıştı. 12 bin sağlık personeli alım tarihleri ne zaman açıklanacak en çok araştırılan soru oldu. KPSS 2020/14 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bugün ÖSYM başkanı tarafından paylaşıldı.

ÖSYM SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADRO BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

sağlık personeli alımları (2)

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/14 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru yapan adaylar arasında sürekli sorgulansa da bugün açıklama geldi. 12 bin sağlık çalışanı alımı tercih sonuçlarının bugün ÖSYM ekranlarından duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte adaylar, kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personeli ataması 2020 yapılacağını düşünmeye başladı. Salgından dolayı zor ve yoğun koşullarda çalışan sağlık personeli sayısı pandemiden dolayı yetersiz gelmeye başlamıştı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı ardından 12 bin sağlık çalışanı alınacağına dair açıklama yapmasının ardından adayların beklentisi arttı ve 12 bin sağlık çalışanı ne zaman alınacak araştırılmaya başlandı.

Yeni Ekonomi Programı görüşmelerinde açıklanan kamuya memur alımları yaklaşık 100 bin kişi olacağı bilgisi paylaşılmıştı. 100 bin kamu çalışanının alınması çalışmalarında öncelik sağlık personelleri olacaktı. Bu açıklama sonrasında beklentiye giren sağlık personeli adaylarına son dakika sağlık personeli alımı açıklaması Sağlık Bakanı'ndan geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor!TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor!
Vergi borcu faizleri siliniyor mu?Vergi borcu faizleri siliniyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu
İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi
Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor
Bakan Kurum duyurdu! Kira düzenlemesiyle ilgili önemli gelişme
Bakan Kurum duyurdu! Kira düzenlemesiyle ilgili önemli gelişme
Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma
Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!
Uzmanlar altın tahminlerini güncelledi!
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar? 15 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu?
Bakan Kurum duyurdu! Kira düzenlemesiyle ilgili önemli gelişme
Bakan Kurum duyurdu! Kira düzenlemesiyle ilgili önemli gelişme
Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
Çocuklarını okula göndermek şartlıyla ailelere aylık 75 TL yardım yapılacak! Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Çocuklarını okula gönderen ailelere aylık eğitim yardımı...
Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü
Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.