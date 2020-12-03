12 bin sağlık personeli ÖSYM başvuru ekranı... 12 bin sağlık personeli alımı 2020 başvuru kılavuzu! 12 bin sağlık personeli tercih tarihleri!

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını aktardı. Açıklamanın ardından kamu da sağlık çalışanı olmak için başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru kılavuzunu araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla tercihler, 1-7 Aralık tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesinden yapılacağı bildirilmişti. Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. 12 bin sağlık personeli alımına dair Resmi Gazete'den son dakika haberi geldi. 1 Aralık tarihli Resmi Gazete'de 12 bin sağlık personeli alımına dair detaylar haberimizde... 12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE! Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. ÖSYM 12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KILAVUZUNU YAYINLADI MI? Sağlık personeli alımı hangi kadrolara yapılacak sorusu bir yandan merak edilirken, kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarının artması nedeniyle 12 bin sağlık personeli alım tarihleri yakın bir tarihte olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı KPSS kılavuzu yayımlandı mı araştırması devam ederken, ÖSYM'nin resmi internet sayfasında kılavuz yayınlandı. ÖSYM'de sağlık personeli başvuru klavuzu 2020 detayları haberimizde.. ÖSYM SAĞLIK PERSONELİ ALIM KILAVUZU ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN KILAVUZU PAYLAŞTI ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika, ÖSYM 12 bin sağlık personeli alım kılavuzu hakkında Twitter hesabından açıklama yaparak şunları söyledi; "Değerli adaylarımız,

KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.

Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

@drfahrettinkoca @saglikbakanligi"

Değerli adaylarımız,

KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz.

Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 1, 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADRO BİLGİLERİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi. Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır. pic.twitter.com/po5ISU7BBk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2020 12 BİN SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte adaylar, kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personeli alımı 2020 yapılacağını düşünmeye başladı. Salgından dolayı zor ve yoğun koşullarda çalışan sağlık personeli sayısı pandemiden dolayı yetersiz gelmeye başlamıştı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı ardından 12 bin sağlık çalışanı alınacağına dair açıklama yapmasının ardından adayların beklentisi arttı ve 12 bin sağlık çalışanı ne zaman alınacak araştırılmaya başlandı.

Yeni Ekonomi Programı görüşmelerinde açıklanan kamuya memur alımları yaklaşık 100 bin kişi olacağı bilgisi paylaşılmıştı. 100 bin kamu çalışanının alınması çalışmalarında öncelik sağlık personelleri olacaktı. Bu açıklama sonrasında beklentiye giren sağlık personeli adaylarına son dakika sağlık personeli alımı açıklaması Sağlık Bakanı'ndan geldi. HANGİ BÖLÜMLERE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADROLAR LİSTESİ! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımını hangi bölümlere yapılacağı tartışılmaya başlandı. Bu konuya dair henüz bilgi gelmese de, önceki sağlık personeli alımlarında branş dağılımı dikkat çekmişti. Son alımlarda en çok ihtiyaç hemşire kadrosu olarak belirlenmişti. 12 bin personel alımı branş dağılımında da öncelik olarak en çok alımın yine hemşire kadrosunda olması bekleniyor. *En son yapılan 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;