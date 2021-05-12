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  4. 12 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (12 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

12 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (12 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

12.05.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerde sıkça tercih edilen altın bilezikler, günümüzde sadece takı olarak değil birçok kişi tarafından yatırım amaçlı da oldukça tercih ediliyor. Yatırımcıların ve takı almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında bugün son durum ne? 14 ayar altın bileziğin gram fiyatı dün kapanışta 288,18 seviyelerinde bulunurken, 18 ayar altın bilezik ise dün günü 370,54 seviyelerinde bitirdi. Peki, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altının Ons fiyatı düne göre bir düşüş yaşayarak 1.830,06 seviyelerinden işlem görüyor. 22 ayar altın bilezik ise dün günü 452,78 seviyesinde kapatmasının ardından güne yükselişle başladı. Ancak ilerleyen saatlerde 22 ayar altın bilezik gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesine geriledi. 12 Mayıs günü, genel olarak altın bilezik gram fiyatları sakin bir seyirde, kapanış seviyesine yakın bir şekilde işlem görüyor.

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 370,70 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,01 artışla 370,57'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 370,54 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 370,70 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,01 artışla 370,57'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 370,54 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 288,31 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,02 artışla 288,26'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 288,18 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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