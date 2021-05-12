12 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (12 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altının Ons fiyatı düne göre bir düşüş yaşayarak 1.830,06 seviyelerinden işlem görüyor. 22 ayar altın bilezik ise dün günü 452,78 seviyesinde kapatmasının ardından güne yükselişle başladı. Ancak ilerleyen saatlerde 22 ayar altın bilezik gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesine geriledi. 12 Mayıs günü, genel olarak altın bilezik gram fiyatları sakin bir seyirde, kapanış seviyesine yakın bir şekilde işlem görüyor.

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.