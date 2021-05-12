12 Mayıs altın fiyatlarında son durum | Bugün (12 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın bu sabah güne sakin bir başlangıç yaparken, Ons altın fiyatı ise düşüş yaşayarak 1.829,53’a geriledi. Çeyrek altın dün günü 802,33 seviyesinde bitirirken, bugün güne yükselişle başlamasının ardından, ilerleyen saatlerde tekrar düşüşe geçti. Peki, bugün (12 Mayıs) gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.