12 Mayıs altın fiyatlarında son durum | Bugün (12 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın bu sabah güne sakin bir başlangıç yaparken, Ons altın fiyatı ise düşüş yaşayarak 1.829,53’a geriledi. Çeyrek altın dün günü 802,33 seviyesinde bitirirken, bugün güne yükselişle başlamasının ardından, ilerleyen saatlerde tekrar düşüşe geçti. Peki, bugün (12 Mayıs) gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Güne 489,52 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 488,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük 485,84, en yüksek 491,28 seviyelerini gören Gram Altın, günü 489,58 seviyesinde kapattı.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 803,11 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 801,44'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 802,33 seviyesinde kapattı.
YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.606,23 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 1.603,07'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.604,66 seviyesinde kapattı.
TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.180,05 ile başlayan Tam Altın, bugün 5 itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,91'dan işlem görüyor.
ZİYNET ALTIN FİYATI
12 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.270,69 ile başlayan Cumhuriyet Altını, saat 07:46 itibarıyla %0,09 azalışla 3.265,03'dan işlem görüyor.
ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.270,69 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 3.265,03'dan işlem görüyor.
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