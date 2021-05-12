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12 Mayıs altın fiyatlarında son durum | Bugün (12 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

12.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların ve düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında bulunan altın, bugün güne düşüşle başladı. Dün kapanışta 1.604,66 seviyesinden işlem gören Yarım altın, bugün güne kapanış seviyesinin altında başlarken, gram altın ise kapanışta 489,58 seviyesindeyken, bu sabaha kapanış seviyesine yakın bir şekilde başladı. Gram altın 8 gündür üst üste güne yükselişle başlarken, bugün sakin bir seyirde ilerliyor. Bugün (12 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın bu sabah güne sakin bir başlangıç yaparken, Ons altın fiyatı ise düşüş yaşayarak 1.829,53’a geriledi. Çeyrek altın dün günü 802,33 seviyesinde bitirirken, bugün güne yükselişle başlamasının ardından, ilerleyen saatlerde tekrar düşüşe geçti. Peki, bugün (12 Mayıs) gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da Mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Mart'ta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 489,52 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 488,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük 485,84, en yüksek 491,28 seviyelerini gören Gram Altın, günü 489,58 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 803,11 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 801,44'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 802,33 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.606,23 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 1.603,07'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.604,66 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.180,05 ile başlayan Tam Altın, bugün 5 itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,91'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
12 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.270,69 ile başlayan Cumhuriyet Altını, saat 07:46 itibarıyla %0,09 azalışla 3.265,03'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.270,69 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 3.265,03'dan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Enflasyon
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