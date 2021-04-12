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12 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 07:02 | Son Güncelleme

Uzun zamandır yatay bir grafik sergileyen altın fiyatlarında, 12 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde ufak çaplı yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Kapalıçarşı’daki anlık altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 12 Nisan Pazartesi haftanın ilk günü yatırımcıların radarında bulunuyor…

Yatırımcıların dışında düğün sezonlarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, gram, çeyrek ya da yarım altın fiyatlarını gün gün takip ederek, takı olarak değerlendiriyor. Son birkaç aydır ha yükseldi ha yükselecek denilen altın fiyatlarında, geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında dolardaki ani yükselişin ardından hareketlenme olmuştu. 12 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da son günlerdeki grafiğini sürdürüyor…

12 Nisan gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan Pazar günü 457,35 TL’den başlayan gram altın, 12 Nisan Pazartesi günü 456,46. TL seviyesinde hareket ediyor.
Altın yatırımcısı tarafından tercih edilen çeyrek altın ise 12 Nisan Pazartesi günü 727 Türk lirası seviyelerinde yer alıyor.
Son zamanlarda 3 bin Türk lirası barajını geçen cumhuriyet altını ise bugün 2 907,00 Türk lirası seviyesinde hareket ediyor.

Altın yükselir mi?

Altın yükselir mi?
Yatandaşların ilgi ile takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin kritik yorumlarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, kısa ve uzun vadede altındaki beklentisini paylaştı.
Dolar endeksine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Paksoy, piyasaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklediğini anımsatarak, 8.50-8.55 TL’nin önemli eşik olduğunu savundu. Bu seviyelerin geçilmediği müddetçe stresin artmayacağını belirten Paksoy, kısa vadeli analizlerinin realize olduğunu kaydederek, daha önce paylaştığı seviyelere ulaşıldığını aktardı. Paksoy, orta-uzun vadede 500-550 bandının yeniden görüleceğine işaret etti.
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