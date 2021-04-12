12 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor

Yatırımcıların dışında düğün sezonlarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, gram, çeyrek ya da yarım altın fiyatlarını gün gün takip ederek, takı olarak değerlendiriyor. Son birkaç aydır ha yükseldi ha yükselecek denilen altın fiyatlarında, geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında dolardaki ani yükselişin ardından hareketlenme olmuştu. 12 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da son günlerdeki grafiğini sürdürüyor…

12 Nisan gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan Pazar günü 457,35 TL’den başlayan gram altın, 12 Nisan Pazartesi günü 456,46. TL seviyesinde hareket ediyor.

Altın yatırımcısı tarafından tercih edilen çeyrek altın ise 12 Nisan Pazartesi günü 727 Türk lirası seviyelerinde yer alıyor.

Son zamanlarda 3 bin Türk lirası barajını geçen cumhuriyet altını ise bugün 2 907,00 Türk lirası seviyesinde hareket ediyor.

Altın yükselir mi? Yatandaşların ilgi ile takip ettiği altın fiyatlarına ilişkin kritik yorumlarda bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy, kısa ve uzun vadede altındaki beklentisini paylaştı.