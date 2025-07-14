12 saat çalışıp evinin kirasını çıkartabiliyor! Hemşire kadın 11 saat uçup yaklaşık 200 bin TL kazanıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de eşi Rami ile hayatını sürdüren ABD'li hemşire Courtney El Refai, para kazanmak için her hafta okyanus aşıp ABD'de çalıştığını söyledi.

31 yaşındaki hemşire, İsveç'e taşındıktan sonra mesleği bırakmıştı ancak daha sonra çalışmayı özledi. Genç kadın, ABD'de yarı zamanlı bir hemşirelik pozisyonu da buldu.

SAATİ 116 DOLAR

Saati 116 dolardan işe başlayan kadın, her hafta ABD-İsveç arası mekik dokuyor. Hemşire, 8368 kilometrelik mesafeyi tekrar tekrar kat ediyor.

Maaşının çok iyi olduğunu ve 12 saatlik bir mesaisiyle Stockholm'deki evinin bir aylık kirasını çıkardığını dile getiren El Refai, işe 11 saatlik bir uçak yolculuğu sonunda gidebiliyor.

BİR GÜN BİLE SÜRMÜYOR

Bir ay yoğun bir tempoyla çalıştıktan sonra birkaç hafta izin yapan El Refai, "İsveç'te tam zamanlı bir hemşire olarak kazanacağımdan çok daha fazlasını kazanıyorum" dedi.

El Refai, "Eğer ABD'de tek bir seferlik 12 saatlik mesaiye kalırsam, İsveç'teki kiramı ödeyebilirim" dedi.

HARCAMALARLA BİRLİKTE 5000 DOLAR KAZANIYOR

ABD'de de geceliği 50 dolara bir oda kiraladığını söylerken, "Şu an keyfim yerinde ve bu düzeni değiştirmek istemiyorum" dedi.

Hafta sonu mesaisine kaldığında daha çok para kazandığını da söyleyen El Refai, "Ailemden 10 gün uzakta kalmak zorlayıcı olabiliyor" dedi.

Her ABD'ye gidiş-geliş uçak bileti için 500 dolar ödediğini söyleyen El Refai, ABD'den bir ayda harcamaları düşülünce 5000 dolar getirdiğini de aktardı.

Genç hemşire, küçük kızının da İsveç'te ücretsiz kreşe gittiğini ve bunun da büyük bir avantaj olduğunu söyledi.