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12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de! IBAN'dan faize yeni kurallar

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle bilirkişilikten duruşma sürelerine, IBAN kullanımından faiz hesaplamasına kadar birçok alanda değişikliğe gidildi.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de! IBAN'dan faize yeni kurallar

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, yargı süreçlerinden faiz hesaplamalarına, bilirkişilik uygulamalarından banka hesaplarının suçta kullanılmasına kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor.

Kanunla birlikte Danıştay'ın daire sayısının azaltılmasına ilişkin uygulamanın süresi uzatılırken, hukuk davalarında duruşmalar arasındaki süreye de üst sınır getirildi.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete de! IBAN dan faize yeni kurallar 1

DANIŞTAY VE İDARE MAHKEMELERİNDE YENİ DÜZENLEME

Kanuna göre, Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik ve 23 Temmuz 2026'da sona eren uygulama süresi 4 yıl daha uzatıldı.

Bunun yanında idare mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanabilecek dava türlerinin kapsamı genişletildi. Böylece bazı uyuşmazlıkların daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete de! IBAN dan faize yeni kurallar 2

BİLİRKİŞİYE GEREKSİZ BAŞVURUYA UYARMA CEZASI

Yeni düzenlemeyle, hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası uygulanacak.

Bu değişiklikle bilirkişilik kurumunun yalnızca teknik uzmanlık gerektiren konularda kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

IBAN VE BANKA HESABI KULLANDIRANLARA CEZA DÜZENLEMESİ

Kanunda dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak bakımından da yeni bir hükme yer verildi.

Buna göre, suça iştirak eden kişinin eylemi yalnızca kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait banka ya da kredi kartı gibi ödeme araçlarını veya banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları ya da kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgi ya da araçları başkasına vermekle sınırlı kalırsa, verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete de! IBAN dan faize yeni kurallar 3

HAGB UYGULAMASININ KAPSAMI DARALTILDI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında da önemli bir değişikliğe gidildi.

Buna göre, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi nedeniyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17. maddesi kapsamında kötü muamele olarak değerlendirilebilecek suçlarda HAGB hükümleri uygulanmayacak.

FAİZ HESAPLAMASINDA YENİ ESAS BELİRLENDİ

Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında faiz ödenmesi gereken hallerde, faiz oranının sözleşmeyle belirlenmediği durumlarda uygulanacak yöntem de değiştirildi.

Buna göre faiz ödemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak yıllık olarak hesaplanacak.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete de! IBAN dan faize yeni kurallar 4

YARGITAY BAŞSAVCISINA 3 AYLIK İTİRAZ HAKKI

Kanun, Yargıtay ceza dairelerinin kararlarına yönelik itiraz sürecinde de değişiklik getirdi.

Buna göre, yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları dışında kalan tüm Yargıtay ceza dairesi kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete de! IBAN dan faize yeni kurallar 5

DURUŞMALAR ARASINDAKİ SÜRE 3 AYI GEÇEMEYECEK

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle duruşmalar arasındaki bekleme süresine de sınır getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki davalarda iki duruşma arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. Böylece yargılamaların daha kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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