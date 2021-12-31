120 milyon TL ile ne alınır? İşte Millî Piyango’nun büyük ikramiyesiyle yapılabilecek yatırımlar…

Tesla’nın Y Performans modelinin bugünkü dolar kuru üzerinden hesaplanan fiyatı 783 bin TL’den fazladır mesela. Tesla’nın Y modelinden 120 milyon TL ile 154 adet alabilirsiniz. Veya iPhone 13 Pro Max’ten 5 bin 21 adet de almanız mümkün. İşte 120 milyon TL ile yapılacak yatırımlar…

120 MİLYON TL İLE NE ALINIR?

5 BİN 21 ADET İPHONE 13 PRO MAX

Apple’da satış fiyatı 23 bin 999 TL olan iPhone 13 Pro Max’ten 120 milyon TL ile 5 bin 21 adet iPhone 13 Pro Max alınabiliyor.

TESLA

Tesla'nın Y Performance modelinden yaklaşık 154 adet alınabiliyor.

ARSA

Arsa yatırımını düşünenler Bodrum'un gelişen bölgesi Mazı'dan metrekaresi 7-8 bin liradan denize komşu 15 bin metrekare arazi alabilir

EMLAK

İstanbul Halkalı toplu konutlardan tanesi 1.8 milyon liraya 60-70 adet 3+1 daire alınabilir. Bu daireler ortalama 5 bin lira kira geliriyle ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağlar.

Bodrum'da denize yakın 12 müstakil ev alınabilir

İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya deniz manzaralı üst profil dairelerden 15 tane alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 15 bin liradan kiraya verilebilir.

BANKA

120 milyon lirayı yüzde 16faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise 53 bin lira.

ALTIN

120 milyon TL ile 153 bin 453 adet gram altın, 92 bin 593 çeyrek altın, 23 bin 365 de cumhuriyet altını alınabilir.



