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1200 hakim ve savcı alınacak! Adalet Bakanı Gül duyurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını duyurdu.

1200 hakim ve savcı alınacak! Adalet Bakanı Gül duyurdu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum. 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden bin 100 adli hakim ve savcı olmak üzere bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım’da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Her iki sınavın da ÖSYM tarafından yapılacağını belirten Gül, “Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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