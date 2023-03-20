1200 TL’yi aşan gram altın için yeni tahmin! Piyasaların kaderi Çarşamba günü belirlenecek: 2024’te ters köşeye hazırlanıyorlar…

Ons altın fiyatları 11 ayın zirvesine çıkarak 2000 dolar seviyesini çok rahat bir şekilde aştı. Gram altın fiyatları ise ons tarafında yaşanan yükselişin ve dolar/TL kurunun 19 seviyesinin üzerine çıkmasının etkisiyle tüm zamanların rekorunu 1.218 TL’ye taşıdı. Ons altın şu sıralar 2000 doların hemen altında hareket ederken, altının gram fiyatı şu sıralar 1.216 TL’den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

20 Mart 2023 Pazartesi günü çeyrek altının alış fiyatı 1945 TL seviyesinde olurken satış fiyatı ise 1988 TL’den el değiştiriyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 8140 TL olurken, satış fiyatı 8262 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın alış fiyatı 3879 TL, satış fiyatı 3997 TL’den fiyatlanıyor.

22 ayar bilezik alış fiyatı 1113 TL iken, satış fiyatı 1184 TL oldu.

BANKA İFLASLARI FİYATLARI YÜKSELTTİ

ABD’de üç bankanın iflas etmesi, Avrupa’da bazı bankaların kredi sıkıntısı yaşaması ve İsviçreli banka Credit Suisse hisselerinde rekor düşüş olması, bankacılık sektörüne karşı kriz korkusu yarattı. Altın, bu dönemde risk iştahının azalması ve güvenli liman talebinin artmasıyla yükselişini hızlandırdı. Ons altın bir haftada yüzde 6 değer kazandı.

FED, MAYIS’TA BİTİRİYOR

2 Şubat’ta 1.185 TL’ye çıkarak zirve seviyeyi gören gram altın, ay içinde 1.100 TL’nin altına sarkmıştı. Geri çekilmede ABD Merkez Bankası Fed’in Mart’ta 50 baz puanlık faiz artışı yapacağı beklentisi ile onstaki kayıp etkili oldu. Böylece gram altın geçen haftadan bu yana 117 lira birden yükseldi. Son iki haftada ise piyasalar, yaşanan resesyon endişeleri nedeniyle Fed’in 50 yerine 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını ve Mayıs’ta da süreci tamamlamasını bekliyor. Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını 22 Mart’ta duyuracak.

“ALTIN İÇİN İYİ BİR ŞEY”

TD Securities emtia stratejisi küresel başkanı Bart Melek altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Piyasalar, Fed’in 25 baz puanlık bir artış daha yapacağı ve ardından muhtemelen bir süre bunun üzerinde oturup ne olacağını bekleyeceği sonucuna varıyor. Altın perspektifinden bakıldığında, bankacılık sistemindeki aksamalar ve ABD Hazine Bakanlığı’nın yardım etme isteği göz önüne alındığında, enflasyonun daha yüksek bir seviyede daha uzun süre kalmasına izin veren bir uyum sağlayabiliriz. Bu altın için iyi bir şey” diyor.

WALL STREET’TEN ALTIN TAHMİNİ

Bu hafta 22 Wall Street analisti Kitco Altın Tahmini Anketine katıldı. Katılımcılar arasında dokuz analist (yüzde 41), yakın vadede altının yükselişini bekliyor. Aynı zamanda, beş analist (yüzde 23) bu hafta için aşağı yönlüydü ve sekiz analist (yüzde 36) fiyatların yatay seyredeceğini öngörüyor.

İSLAM MEMİŞ: ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ DİYEBİLİRİM

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatları için yükseliş trendine girildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir Fed var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları Fed'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan Amerika Merkez Bankası Haziran’dan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında. Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim.”



