1261 detayı! Çalışırken maaşınızı artırmak mümkün

Emeklilikte sigorta başlangıç günü, yaş ve yıl çok önemli. Çünkü bu kriterlere göre ne zaman emekli olunacağı ve prim hesaplaması yapılabiliyor. Bir diğer önemli konu ise bağlı bulunan SGK kolu. Çünkü emekli maaşınız SGK’nın hangi koluna bağlı olarak çalıştığınıza göre değişiyor. Çalışırken, maaşını artırabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte 1261 detayı…

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi emekli maaşının belirlenmesinde bağlı bulunduğunuz SGK kolu çok önemli. Prim ödenen bütün günler dikkate alınırken, memur, işçi, kendi adına çalışan için farklılık gösteriyor. Sigortalılık geçmişinde farklı kurumlarda çalışırken ödenen primler emekliliği ve alınacak maaşı da doğrudan etkiliyor.

Şimdi sizlere 1261 detayını açıklayacağız. Çalıştığınız süre zarfında son 7 yılda Bağ-Kur veya SSK hangi statü daha fazla ise emeklilik işlemleri ona göre yapılıyor. Çalışan için ödenen son 7 yıl prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödediğine bakılıyor. Bu süre için ödenen prim gününün yarısı 1260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası 1261 prim gün hangi sandığa kayıtlıysa o sistem üzerinden emeklilik gerçekleştiriliyor.

Emekli aylığını artırmanın bir diğer yolu da aynı anda iki işte çalışmak. İki iş için sigorta primi ödendiğinde bildirilen matrah yükselir. Alınacak emekli aylığı da artar. Örneğin, 4 bin lira ücretle çalışan 2 bin lira ücretle ek iş yapması ve bunu SGK'ya bildirmesi durumunda prime esas kazancı 6 bin liraya yükselir. Bu da emekli aylığını artırır.

YÜKSEK KAZANÇTAN PRİM ÖDEMESİ EMEKLİLİĞİ DE ARTIRIR

Yüksek kazanç üzerinden prim ödenenin emekli aylığı da yüksek olur. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artar. Bunun ücret bordrosunda tam olarak yatırılması gerekir. Bazen işverenler bu ücreti tam yatırmak yerine asgari tutardan gösterip geri kalan maaşı elden verme yoluna gidiyor. SGK primlerinizin maaşınız üzerinden yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edin. Eğer ücret bildirimi düşükse işverenden düzeltme isteyin. Hizmet tespit davası açma hakkınız da bulunuyor. Ayrıca ikramiye, prim, kira yardımı ödemeleri de brüt kazanca eklenmeli.



