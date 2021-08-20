1261 gün prim ile kazançlı emeklilik! Hesaplama yapan milyonlar bu habere dikkat

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa bile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişebiliyor.

TARİHE DİKKAT!

Fakat son 3.5 sene, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008 yılından öne sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 senedeki çalışmaları belirliyor.

Emeklilik tarihinden önceki son 7 senenin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Bundan dolayı 10 sene Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız dahi emekliliğinize bin 261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

NASIL HESAPLANIYOR?

Bu şekilde Bağ-Kur'a nazaran daha çok maaş alma imkânınız oluyor. Prim şartı da düşüyor. 7 ve 3.5 sene kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor.

Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 senenin, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 sene olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik durumunda son kurum belirleyici oluyor.

1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanların da tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha çok prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Birden fazla kurumda çalışmanız bulunuyorsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.

Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre evvel SGK'ye başvuruda bulunarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.

Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da veriyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008'den önce hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Bu şekilde maaşları da artıyor.



