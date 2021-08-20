FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1261 gün prim ile kazançlı emeklilik! Hesaplama yapan milyonlar bu habere dikkat

1261 gün prim ile kazançlı emeklilik! Hesaplama yapan milyonlar bu habere dikkat

20.08.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışan vatandaşlar, son 3.5 sene yani bin 261 gün prim ödenen yerden emekli oluyor. Seçim erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor.

1261 gün prim ile kazançlı emeklilik! Hesaplama yapan milyonlar bu habere dikkat

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa bile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişebiliyor.

TARİHE DİKKAT!

Fakat son 3.5 sene, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008 yılından öne sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 senedeki çalışmaları belirliyor.

Emeklilik tarihinden önceki son 7 senenin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Bundan dolayı 10 sene Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız dahi emekliliğinize bin 261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

NASIL HESAPLANIYOR?

Bu şekilde Bağ-Kur'a nazaran daha çok maaş alma imkânınız oluyor. Prim şartı da düşüyor. 7 ve 3.5 sene kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor.

Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 senenin, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 sene olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik durumunda son kurum belirleyici oluyor.

1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanların da tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha çok prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Birden fazla kurumda çalışmanız bulunuyorsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.

Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre evvel SGK'ye başvuruda bulunarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.

Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da veriyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008'den önce hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Bu şekilde maaşları da artıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştüÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştü
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
KDV artırımı yapan 'özel esas'tan çıkıyor!KDV artırımı yapan 'özel esas'tan çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

11 tane çocuğu var! Ayırt etmek için öyle bir şey yaptı ki...

11 tane çocuğu var! Ayırt etmek için öyle bir şey yaptı ki...

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

1 yıllık ömrü olduğunu öğrendi! Bakın ne yaptı?

1 yıllık ömrü olduğunu öğrendi! Bakın ne yaptı?

Öncekinin rüzgarı bitmeden müjde geldi

Öncekinin rüzgarı bitmeden müjde geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.