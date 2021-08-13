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13 Ağustos dolar ve euro fiyatları! Dolar güne böyle başladı!

13.08.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ağustos Cuma günü, dünkü kapanışına paralel işlemlerine başlayan dolar fiyatları, haftanın son gününe yatay seyirle başladı. Dolarla birlikte euro da perşembe günkü seviyelerinden işlemlerini sürdürüyor.

Dolar ve euro fiyatları, dün açıklanan TCMB PPK kurulunun faiz kararının ardından gevşedi. Merkez Bankası, faizleri sabit tutarak, dolar ve euro fiyatlarının az da olsa gevşemesine neden oldu. İşte 13 Ağustos Cuma dolar ve euro fiyatlarına dair bilgiler…

13 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

Dolar, 13 Ağustos Cuma günü dünkü kapanışına paralel bir şekilde 8,57 TL ile güne başlarken, euro ise 10,07 TL’den işlem görüyor.

Bir önceki gün düşüşle başlamasının ardından 8,58 Türk lirası seviyelerinde işlemlerini gören dolar fiyatları, haftanın son günü olan 13 Ağustos’ta da hemen hemen aynı seviyelerde hareketlerini sürdürüyor. Euro fiyatları da dünkü kapanışına göre aynı seviyelerde yer alıyor.

Dolar/TL, haftanın 4. günü 8,6351 Türk lirasına kadar çıkmasına rağmen, Güney Kore Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında 17,5 milyar Türk liralık swap anlaşması imzalandığının açıklanmasının arkasından düşüşe geçerek, yüzde 0,5 düşüşle 8,5830'dan işlem görmüştü.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro yüzde 0,4 değer kaybederek 10,0930 Türk lirasından, sterlin ise yüzde 0,5 azalışla 11,9120 Türk lirasından satıldı.

Dolar endeksi, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle 6 günlük yükselişine ara vererek günü yüzde 0,2 düşüşle 92,9'dan tamamlarken, dün ve bugün yatay hareket ediyor.

Ekonomistler, ABD'de tüketici fiyatlarındaki artışın temmuz ayında duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün Fed'in politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini vurgulayarak, ancak bir aylık duraksamanın yeterli olmadığını, daha fazla kanıt gerektiğini ifade etti.

Bu doğrultuda verilerin izlenmeye devam edileceğini, Fed yetkililerinin açıklamalarının öneminin arttığını aktaran ekonomistler, yurtiçi ve yurt dışındaki piyasalarda meydana gelen olayların döviz kurlarının yönünü belirleyeceğini söyledi.

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Euro Amerikan Doları
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