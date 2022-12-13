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13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama yöntemi!

13.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına ödeniyor. Peki 13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı sorgulama yöntemi!

13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama yöntemi!

Evde bakım maaşı sorgulamaları, aralık ayının ortalarına gelinmesiyle hız kazandı. Evde bakım maaşı sorgulaması e-Devlet ya da SMS üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda evde bakım maaşları 2706 liradan 3340 liraya yükseltilmişti. Peki 13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı sorgulama yöntemi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

İl il yatırılan evde bakım maaşı sorgulanıyor. Aralık ayı evde bakım maaşı, 15 Aralık itibarıyla hesaplara yatacak.

13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama yöntemi!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Aralık engelli evde bakım maaşı

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