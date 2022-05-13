13 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Mayıs 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Mayıs Cuma "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haftanın beşinci günün de vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

13 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Mayıs günü yani haftanın beşinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 854,41 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 13 Mayıs 2022 itibariyle 829,12 TL alış ve 840,06 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 656,70 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 659,77 TL alış ve 659,91 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 604,26 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 502,39 TL alış ve 606,02 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 899,59 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 903,83 lira satış fiyatı 903,96 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 903,83 TL

Gram altın satış: 903,96 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.945,00 TL satış fiyatı 6.037,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.945,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.037,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.022,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.977,00 TL alış ve 3.029,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.977,00 TL

Yarım altın satış: 3.029,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.511,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.489,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.514,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.514,00 TL

