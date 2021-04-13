13 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum | 13 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Yeni haftanın ikinci gününde de altın piyasası yoğun bir veri gündemine sahip. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve COVID-19 salgınının etkisi, ABD enflasyon verileri ve iç piyasada yaşanan Merkez Bankası faiz kararı ile altın fiyatları hareketli günler geçirdi. Bu hareketliliklerden altın bilezik fiyatları da etkilendi. Dün kapanışta 413 seviyesinde işlem gören 22 ayar altın bilezik, 13 Nisan itibariyle yükselişe geçerek 420 seviyelerine çıktı. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?