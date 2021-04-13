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13 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum | 13 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 07:56 | Son Güncelleme

Düğünlerin vazgeçilmezi olan altın bilezikler, birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor. Yatırımcıların da oldukça yakından takip ettiği altın bilezik fiyatlarında ise son zamanlarda durgunluk yaşanıyor. Altının gram fiyatları dolar piyasasına paralel bir şekilde ilerliyor. 14 ayar altın bilezik dün kapanışta 258 TL’den işlem görürken, 13 Nisan itibariyle yükseliş göstererek güne 267 TL seviyelerinde başladı. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ikinci gününde de altın piyasası yoğun bir veri gündemine sahip. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve COVID-19 salgınının etkisi, ABD enflasyon verileri ve iç piyasada yaşanan Merkez Bankası faiz kararı ile altın fiyatları hareketli günler geçirdi. Bu hareketliliklerden altın bilezik fiyatları da etkilendi. Dün kapanışta 413 seviyesinde işlem gören 22 ayar altın bilezik, 13 Nisan itibariyle yükselişe geçerek 420 seviyelerine çıktı. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 420,26 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 13 Nisan itibarıyla %0,17 azalışla 419,66 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 413,73, en yüksek 417,36 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 413,73 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 419,66 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 343,87 ile başlayan 18 Ayar Altın, 13 Nisan itibarıyla %0,17 azalışla 343,39 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 331,16, en yüksek 334,07 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 331,16 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 343,39 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 267,44 ile başlayan 14 Ayar Altın, 13 Nisan itibarıyla %0,17 azalışla 267,06 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 258,58, en yüksek 260,85 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 258,72 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 267,06 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 449,33 TL // SATIŞ: 453,65 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 728,52 TL // SATIŞ: 743,99 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.457 TL // SATIŞ: 1.488 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.944 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.959 TL // SATIŞ: 2.902 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.944 TL // SATIŞ: 3.029 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.057 TL
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