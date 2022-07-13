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13 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonunun gelmesi sebebiyle 13 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 899,09 TL'den yapmıştı. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 13 Temmuz Çarşamba günü güncel altın bilezik fiyatları...

13 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik fiyatı merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu?

13 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Temmuz Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 899,09 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 13 Temmuz 2022 itibariyle 895,92 TL alış ve 895,92 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 706,56 TL'den yapan 18 ayar altın ise 700,41 TL alış ve 700,53 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 13 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2022 ÇarşambaALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 13 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2022 Çarşamba

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 648,87 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise - %0,65 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 534,62 TL alış ve 644,68 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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