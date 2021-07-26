1300 TL'lik destekten yararlanmak isteyen anne babaların dikkatine! Fırsatı kaçırmamak için...

Annelere doğumdan sonra ödenen çocuk parası desteği, hamile olan ya da doğum yapan kişiler için merak konusu. Anneler ya da anne adayları; ilk, ikinci veya üçüncü çocuk için ne kadar ödeme alacaklarını bilmek istiyor. Çocuk parasıyla alakalı tüm detaylar şöyle:

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Dünyaya gelen her yeni çocuktan sonra anne ve babaların omzundaki yük biraz daha artıyor. Çocuk parası desteği ile ailelerin doğumdan sonra artan masraflarının biraz hafifletilmesi ve aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan tüm annelere verilen çocuk parası desteği, tek seferlik ödeniyor ve miktarı çocuk sayısına göre değişebiliyor. Burada önemli olan detay, doğum yapan her annenin çocuk parası desteğinden yararlanabilmesi.

ÇOCUK PARASI NE KADAR?

Doğum yapan annelere ödenen çocuk parası yardımının miktarı, çocukların sayısına göre değişiklik gösteriyor. İlk çocuğunu doğuran anne ile üçüncü çocuğunu doğuran annenin alacağı destek miktarı aynı değil. Çocuk parası yardım miktarı aşağıdaki gibi:

Birinci çocuk: 300 lira

İkinci çocuk: 400 lira

Üçüncü ve diğer çocuklar için: 600 lira

ÇOKLU DOĞUMLARDA ÇOCUK PARASI NE KADAR?

İkiz ve üçüz gibi çoklu doğum yapan annelere ödenen çocuk parası miktarı da farklı oluyor. Buna göre:

İkiz çocuk doğuran anneye 700 lira,

Üçüz çocuk doğuran anneye 1300 lira ödeme yapılıyor.

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

Çocuk parası yardımından faydalanmak isteyen anne, ilk olarak nüfus müdürlüğüne müracaat etmeli. Bu aşamada çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ndeki kaydının oluşturulması gerekiyor. Ardından bakanlığın hazırladığı Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi doldurulmalı ve imzalanmalı. Doğru şekilde doldurulan ve imzalanan dilekçe; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili müdürlüklerine teslim edilmeli.

ÇOCUK PARASI ALMA ŞARTLARI NELER?

Devletin sunduğu çocuk parası yardımını almak için bazı kriterlerin yerine getirilmesi önemli. Bu kriterleriyse şöyle sıralayabiliriz: