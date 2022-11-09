14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan İslam Memiş, gram altında yeni zirve için tahminini 1060 TL olarak açıkladı. Dolar karşısında tüm emtiaların değer kazanacağını ifade eden İslam Memiş, yaptığı açıklamada doların uluslararası piyasada değer kaybedeceğini ifade etti. 9 Kasım 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları internette sorgulanıyor. Peki 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 919,49 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 930,628 TL alış, 939,54 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 744,65 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 744,41 TL alış, 744,55 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 673,02 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 560,67 TL alış, 672,67 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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