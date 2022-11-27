14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 27 Kasım 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Pazar günü araştırılmaya başlandı. FED faiz kararının 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 27 Kasım 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 580,95 TL'den alınıyor ve 693,21 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 737,64 TL iken satışı ise 853,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 958,30 TL'den alınıyor ve 1.020,84 TL'den satılıyor.

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.051,21/ 1.051,84

Yarım altın alış/satış: 3.353,35/ 3.439,50

Çeyrek altın alış/satış: 1.681,93/ 1.719,75

